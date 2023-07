De populairste e-bike stadsfietsen met een motor techniek van Bosch Performance

De Bosch Performance motor is een ideale motortechniek als je een sportieve fietser bent. Kortom, als jij ervan houdt om in heuvelachtig gebied te fietsen, of soms de uitdaging zoekt door wat minder ondersteuning te gebruiken, dan raden wij zeker aan om een e-bike te zoeken met de motortechniek van Bosch Performance. De standaard motor met een techniek van Bosch Performance is met 65 Nm een stuk krachtiger dan de gemiddelde motor van e-bikes.

#1 Cube Supreme Hybrid SLT 625 Wh SE 2023

De Cube Supreme Hybrid SLT 625 Wh SE 2023 is een elektrische stadsfiets die beschikt over de grootste 625 Wh accu en een middenmotor van Bosch Performance. Je legt gemiddeld met een volgeladen accu 70 tot maximaal 140 kilometer af. Ideaal als je deze e-bike vooral voor recreatief gebruik aan wilt schaffen. Doordat de fiets ook nog eens 8 versnellingen, riemaandrijving en een zadelpen met vering heeft, is dit een elektrische stadsfiets die helemaal compleet is. Bij Fietsvoordeelshop.nl schaf je deze e-bike aan voor een bedrag van 3.499 euro.

Lees de belangrijkste eigenschappen van dit model hieronder:

Type rit Recreatief gebruik Remmen Hydraulische schijfremmen Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Performance Kracht motor 65 Nm Aantal versnellingen 8 Type versnellingen Shimano Nexus Premium 8-Speed Aantal trapondersteuningen 4

#2 Gazelle Medeo T10 HMB 2023

De Medeo T10 HMB 2023 van Gazelle is wat je met recht een topfiets kunt noemen om ritten voor woon-werkverkeer af te leggen. Deze e-bike ziet eruit als een stadsfiets, maar als je erop rijdt merk je al snel dat hij fietst als een sportieve e-bike. De 65 Nm is zeer krachtig en stelt je in staat om geen enkele uitdaging uit de weg te hoeven gaan. Dankzij de actieradius van 50 tot 110 km kun je dit ook nog eens lang volhouden. Als je zin hebt om zelf wat meer gas te geven, kun je ook gemakkelijk schakelen tussen de verschillende ondersteuningsstanden. Bij Fietsvoordeelshop.nl schaf je dit model aan voor 2.969 euro.

Lees hieronder de belangrijkste eigenschappen van dit model:

Type rit Woon-werkverkeer Remmen Hydraulische schijfremmen Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Performance Kracht motor 65 Nm Aantal versnellingen 10 Type versnellingen Shimano Deore Aantal trapondersteuningen 4

#3 Sparta d-Rule M5Tb 2023

Als jij je dagelijks in het verkeer beweegt op de fiets, dan zou je er goed aan doen om de Sparta d-Rule M5Tb 2023 eens te overwegen. Deze elektrische stadsfiets is naast dagelijkse ritjes ook zeer geschikt om een mooie recreatieve tocht mee te maken. Met de Bosch Performance middenmotor kom je gemakkelijk iedere helling op en het mooiste aan deze e-bike is nog dat je er weinig onderhoud aan hebt! Met de standaardaccu kun je zo’n 30 tot 70 km rijden. Als je dat te weinig vindt, kun je er ook voor kiezen om een upgrade op de accu te nemen. Je betaalt bij Fietsvoordeelshop.nl 2.699 euro voor dit model.

De belangrijkste eigenschappen van deze Sparta d-Rule op een rij:

Type rit Recreatief gebruik Remmen Hydraulische schijfremmen Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Performance Kracht motor 65 Nm Aantal versnellingen 5 Type versnellingen Shimano Nexus 5-Speed Aantal trapondersteuningen 4

#4 Sparta a-Shine Ultra M5b Belt 2023

De a-Shine Ultra M5b Belt 2023 is een luxe elektrische stadsfiets, die beschikt over een aantal high-end onderdelen. De fiets is dankzij deze kwalitatief hoogstaande artikelen dan ook enorm comfortabel en uitstekend in balans. Daarnaast is de middenmotor van Bosch Performance krachtig genoeg om geen moeite te hebben met uitdagingen op de weg in de vorm van, bijvoorbeeld, heuvels. De standaardaccu heeft een vermogen van 300 Wh, waarmee je zo’n 30 tot 70 km kunt fietsen. Als je dit te weinig vindt, kun je de accu upgraden. Je betaalt bij Fietsvoordeelshop.nl voor dit model 2.969 euro.

De belangrijkste eigenschappen van de Sparta a-Shine Ultra M5b Belt 2023 op een rij:

Type rit Recreatief gebruik Remmen Hydraulische schijfremmen Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Performance Kracht motor 65 Nm Aantal versnellingen 5 Type versnellingen Shimano Nexus 5-Speed Aantal trapondersteuningen 4

#5 Flyer Gotour 6 5.40 2023

Deze Gotour 6 5.30 2023 van het merk Flyer beschikt over een fraai design, uitstekend rijcomfort. Hierdoor is dit model uitstekend geschikt voor allerlei verschillende soorten ritten. De motor van Bosch Performance is ook sterk genoeg om ook heuvelachtige gebieden zonder moeite af te leggen. Met de krachtige accu van 625 Wh kun je op één oplaadbeurt zo’n 80 tot maximaal 150 km fietsen. Je schaft dit model aan bij Fietsvoordeelshop.nl voor een bedrag van 3.479 euro.

De belangrijkste eigenschappen van deze Flyer e-bike lees je hieronder:

Type rit Recreatief gebruik Remmen Hydraulische schijfremmen Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Performance Kracht motor 60 Nm Aantal versnellingen 5 Type versnellingen Shinamo Nexus 5-Speed Aantal trapondersteuningen 4

