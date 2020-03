De teardown van de iPad Pro biedt weinig nieuws [video]

Conclusie dramatisch: teleurstellend qua onderdelen en slecht te repareren.





Apple en de mogelijkheden om zelf (of door een onofficiĆ«le dealer) jouw apparatuur te laten repareren… Je zou er een boek over kunnen schrijven. Ook de nieuwste generatie iPad Pro is weer een drama voor degenen die zelf aan de slag willen. De bevindingen bij de teardown van de MacBook Air waren dus een uitzondering.

Het team van iFixit haalde de nieuwste iPad Pro uit elkaar en gaf voor ‘repareerbaarheid’ een 3 (van 10). In het filmpje wordt al snel duidelijk waarom.

Naast de lastige techniek viel het team nog iets op. Voor het grootste deel bestaat de iPad Pro namelijk uit onderdelen die ook gebruikt werden voor de iPad Pro die in 2018 uitkwam. Er is dus eigenlijk bijzonder weinig nieuws onder de zon.

Sterker nog, de nieuwe A12Z-chip blijkt in de praktijk niet veel meer dan een getweakte versie van de oudere A12X. Echt anders is alleen het 6 GB RAM werkgeheugen en de Lidar-sensor, al bleek deze veel minder geavanceerd dan de versie die voor Face-ID gebruikt wordt.

Daarmee is de nieuwste iPad Pro eigenlijk alleen interessant voor de AR-ontwikkelaar die niet op zijn budget hoeft te kijken.