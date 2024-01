De (voorlopig) grootste batterij van Nederland is klaar!

Net voor de jaarwisseling heeft batterij ontwikkelaar SemperPower de grootste batterij van Nederland opgeleverd. Deze staat in de haven van Vlissingen, heeft een vermogen van 30 megawatt en een opslagcapaciteit van 68 megawattuur. Energieopslagsysteem Pollux is daarmee net iets groter dan de vorige recordhouder, Castor. Maar lang zal Pollux niet op zijn lauweren kunnen rusten. Er zijn alweer grotere systemen met meer capaciteit in aankomst.

Geen druppel groene stroom verspillen

Althans, dat is de ambitie. Batterij Pollux staat op de plek waar windenergie van windmolens die in zee staan land komt. Op deze plek moet straks ook een waterstoffabriek komen te staan. Daarmee is het de bedoeling overcapaciteit aan energieproductie duurzaam op te vangen. Dat is hard nodig, want het Planbureau voor de Leefomgeving wil dat er in 2030 gemiddeld 85% van de stroom uit hernieuwbare bronnen komt.

Omdat de zon en de wind zich voorlopig weigeren te buigen naar de wil van de mens, is het noodzakelijk om periodes waarin de energieproductie lager ligt dan de vraag reserves aan te spreken. Maar dan moeten die reserves er wel zijn. Het is vooralsnog een van de grootste hindernissen voor grootschalige inzet van groene energie. Aan de ene kant vaak overproductie, aan de andere kant vaak tekorten.

Een dure stap in de goede richting

Energieopslag zoals Castor en Pollux realiseren betreft relatief nieuwe techniek. Elektrische energie in grote kwantiteit opslaan is niet eenvoudig. Olieproducten opslaan en gebruiken voor generatie is relatief een veel, en veel eenvoudigere procedure en daarmee een stuk goedkoper. Grootschalige opslagsystemen zoals Castor en Pollux zijn voorlopig helaas dan ook nog niet winstgevend.

Maar de wetenschap dat klimaatverandering een nog veel hoger prijskaartje met zich mee gaat brengen, zorgt er toch voor dat dergelijke energieopslag op veel enthousiasme kan rekenen. Zo wordt er momenteel op een terrein van 6 hectare de Dronter Energie Opslag gebouwd. Dit systeem is nog groter dan Pollux. Maar zelfs de DEO vertegenwoordigt niet het toppunt van ambitie op dit vlak. In Delfzijl bouwt men momenteel aan een batterij met een vermogen van 300 megawatt en een opslagcapaciteit van 1.200 megawattuur.

Ook bij Delfzijl staat een groot offshore windpark. Het mag dan niet de meest economisch efficiënte manier zijn om energie op te wekken en beschikbaar te houden, schoon is het wel. Met systemen als Castor, Pollux, de DEO en Leopard in Delfzijl moet het mogelijk zijn om het Nederlandse energienet uiteindelijk volledig te verduurzamen.