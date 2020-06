Deze 3 feitjes over Netflix wist je nog niet

Deze Netflix feitjes wist je misschien nog niet. Een korte duik in de de populairste streamingdienst ter wereld.

Als jij op de bank neerploft en Netflix aanzet denk je vermoedelijk weinig na over het bedrijf zelf. Je hebt gewoon zin om een film, serie of documentaire te kijken. Netflix als bedrijf is echter behoorlijk interessant. De Amerikaanse streamingdienst heeft een geschiedenis hoe het eenmaal geworden is zoals we Netflix nu kennen. In dit artikel pakken we drie interessante feitjes over Netflix die je vermoedelijk nog niet wist.

1. Niet in alle grote landen actief

Netflix opereert in meer dan 190 landen. Dan zou je denken dat alle landen die jij op kan noemen daar wel tussenzitten, toch? Niet waar! Op het overgrote deel van de wereld is Netflix te gebruiken, maar de dienst opereert niet vanuit China. Daarmee loopt Netflix een gigantische markt mis met potentieel honderden miljoenen klanten. Wel werkt Netflix samen met lokale partners in het Aziatische land, waaronder iQiyi wat van internetgigant Baidu is. Overigens is Netflix ook niet actief in Noord-Korea, maar dat was te verwachten.

2. Omzet Netflix bijna verdubbeld in 2 jaar

Dat Netflix ontzettend veel omzet draait en enorm veel abonnees heeft weten wel. Maar wist je dat de omzet echt bizar hard is toegenomen in de afgelopen jaren? In het eerste jaar dat Netflix als nieuw bedrijf bestond (2005) draaide het bedrijf nog 682 miljoen dollar omzet. 2016 was het laatste jaar dat er geen 10 miljard dollar omzet werd gedraaid, maar daarna ging de sneeuwbal rollen. In 2017 maakte Netflix een omzet van ruim 11,6 miljard dollar. Twee jaar later, in 2019, bedroeg de omzet ruim 20 miljard dollar. Wow!

3. Netflix is ouder dan Google

Het ‘nieuwe’ Netflix bestaat sinds 2005, maar het bedrijf gaat nog veel verder terug. Netflix werd in 1997 opgericht als bedrijf dat DVD’s verhuurde via de post. Daarmee is het bedrijf een jaar eerder begonnen dan Google. De overstap naar streaming werd in 2007 gemaakt. Later kwamen er apps en in 2012 maakte Netflix de overstap naar Europa. In 2013 kwam Netflix in Nederland beschikbaar met onder andere House of Cards en Orange Is the New Black als lanceertitels.