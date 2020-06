Jongeren ontlopen duur Netflix abonnement

Nederlandse jongeren letten goed op de portemonnee, bijvoorbeeld met een Netflix abonnement.

Echte Nederlanders zijn zuinig. Het leven is immers al duur genoeg. Kosten besparen op de simpele dingen kunnen toch jaarlijks enkele tientallen euro’s opleveren. Zo hoor je netjes een Spotify abonnement of een Netflix abonnement per huishouden te betalen. Maar je kunt het ook slim spelen door een account te delen met een ander.

De bedrijven hebben er vaak een hekel aan, maar het komt massaal voor. Je account delen met drie of vier vrienden scheelt natuurlijk aanzienlijk in abonnementskosten. Vaak scheelt het toch wel de helft in kosten, bijvoorbeeld met het delen van een Netflix abonnement.

Uit onderzoek van MediaTest in samenwerking met Wayne Parker Kent blijkt dat Nederlandse jongeren massaal een account delen. 90 procent van de ondervraagden gaven aan gebruik te maken van Netflix. Dat maakt dit veruit de populairste streamingdienst. Videoland en Disney+ volgenden met respectievelijk 30 en 27 procent.

Van de ondervraagden gaf maar liefst 93 procent aan het account niet zelfstandig te betalen. Ze maakten gebruik van een deelconstructie zodat de kosten met vrienden of familie gedeeld kunnen worden. Voor aanbieders van streamingdiensten is er weinig tegen te doen. Helaas voor hun, want ze lopen door deze constructies miljoenen aan omzet mis. De Nederlandse jongeren zijn natuurlijk niet de enigen die een account delen met vrienden of familie.