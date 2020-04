Deze corona game bundel kost €30, maar is €1000 waard!

En je doet ook nog eens wat tegen de corona-uitbraak!





Humble Bundle is een heerlijk platform voor koopjesjagers. De virtuele winkel biedt doorgaans game-parketten aan voor een zeer schappelijke prijs, terwijl een deel van de opbrengst naar goede doelen gaat. Het platform heeft zich daarentegen tijdens de huidige coronacrisis overtroffen. De speciale COVID-19 Humble Bundle zit namelijk ramvol heerlijke content, en kost je minimaal slechts 3 tientjes!

Sterker nog, deze bundel kost je niet afgerond maar €28. Dat is slechts marginaal duurder dan Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Maar in plaats van één game krijg je er 45 games voor terug. En MW2 Remastered bevat zelfs alléén de singleplayer campaign.

De 45 games zijn een beetje hit or miss, zoals je wel zult verwachten. Maar als (voormalig) gamejournalist kan ik je vertellen dat het minimale bedrag van 3 tientjes het al waard is, al mocht je maar 5 games uitkiezen. SUPERHOT is een pareltje, Killing Floor 2 is een van mijn all-time guilty pleasures, This Is The Police is een waar stukje kunst in de vorm van een game, Europa Universalis IV is een heerlijke RTS en Brütal Legend… kom op, wie houdt er nou niet van Jack Black?! Alleen die games kosten normaal al ruim €120! En dan slaan we nog een hoop flinke aanraders over.

Daarnaast krijg je met de bundel een hele waslijst aan virtuele comics erbij, waaronder The Boys (een brute superhelden-persiflage die nu op Amazon als show te zien is), Locke&Key (die nu op Netflix als show te zien is), The Army of Darkness (gebaseerd op de legendarische zombie-franchise Ash vs. the Evil Dead) en ga zo maar door.

Dus, voor minimaal €28 krijg je een gigantische bundel vol content om misschien wel 10 quarantaines door te kunnen komen. Je mag uiteraard meer geven dan dat en alle opbrengsten gaan naar een goed doel: het bestrijden van corona. Opdat we geen 10 quarantaines hoeven door te maken, maar er wel de content voor hebben!

De COVID-19 Humble Bundle is nog ruim 5 dagen verkrijgbaar.