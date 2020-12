Discovery+ is streamingdienst voor sport en autofans - Apparata

Discovery + is de nieuwste streamingdienst van de gelijknamige infotainmentzender. Daar zit ook genoeg bij voor sport- en auto-fans.

TV-zender Discovery kondigt streamingdienst Discovery+ aan voor Nederland. Het is de volgende stap in het digitaliseren van de documentaire-zender en een evolutie van Dplay. Mocht je al een Dplay abonnement hebben, dan wordt deze automatisch omgezet naar Discovery+. Dit krijg je met de gloednieuwe streamingdienst.

Discovery+

Vanaf begin volgend jaar kun je onbeperkt infotainment streamen met Discovery+. De zender brengt hun content en die van grote zenders als TLC, Animal Planet, Eurosport, Motortrend en Food Network naar de streamingdienst. Verder check je er ook eigen populaire shows, waaronder Gold Rush, Wheeler Dealers en Salvage Hunters. Oh, en de sympathieke Mike Rowe (voormalig Dirty Jobs presentator) is ook weer van de partij.

Het pakket kost een schappelijke €3,99 per maand. Als je een jaarabonnement op Discovery+ afsluit, krijg je de laatste twee maanden zelfs gratis, ofwel €39,99 per jaar.

De zender lanceert hun dienst een beetje in dezelfde niche als Amazon deed met Prime Video Channels. Maar in plaats van zelf selecteerbare betaalzenders krijg je in tegenstelling tot Amazon gewoon alles bij elkaar.

Nu betwijfel ik of veel mensen extra willen betalen voor alle reality-rotzooi die je veelal op de zender ziet. Maar het abonnement komt ook content van Animal Planet, Motortrend en Eurosport. Kortom, ook al ben je geen fan van het ‘mannen die een bijzondere baan hebben en dat in overduidelijk gescripte situaties spannend proberen te maken’ format, dan nog is er genoeg extra’s.

Discovery+ is vanaf 4 januari beschikbaar in Nederland.