Disney+ kondigt waslijst aan nieuwe 2021 releasedata aan! - Apparata

Foto @Marvel @Disney

Disney+ kondigt op Twitter ruim 10 releasedata in 2021 van aankomende shows aan, waaronder die van Loki en Star Wars: The Bad Batch.

Streamingdienst Disney+ gaat keihard en een reeks aankondigingen voor content in 2021 zal dat alleen maar in de hand werken. Een naar eigen zeggen ‘casual’ reeks Tweets onthult onder andere de aankomende Loki-serie, een Star Wars-show en een Monsters Inc.-spin-off. Dit heeft Disney+ allemaal voor 2021 aangekondigd.

Disney+ in 2021

Disney+ heeft voor dit jaar een hoop exclusieve content gepland, waaronder enkele stevige spin-offs van populaire franchises. Denk aan het reeds aangekondigde Star Wars: The Bad Batch. De animatieserie zal een groepje clones ten tijden van de Clone Wars volgen. De show zal op internationale Star Wars-dag, ‘May the 4th’, op de streamingdienst te zien zijn.

Ook Marvel krijgt er een nieuwe publiekstrekker bij. Momenteel genieten fans van WandaVision en op 19 maart komt eindelijk Falcon and the Winter Soldier uit. 2021 is voor Marvel-fans met een Disney+-account wellicht het beste jaar ooit, want op 11 juni komt er ook nog een Loki spin-off. De show zal geen groter impact op het algehele Avengers-verhaal hebben, aangezien het zich afspeelt in een alternatief universum, gemaakt door Loki.

Verder komt er dus een Monsters Inc. show, zien we de Mighty Ducks weer terug en gaan we terug naar begin 2000 met het tweede seizoen van de High School Musical-serie. Check de volledige lijst van alle aankomende content voor Disney+ in 2021.

