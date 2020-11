Bioscoopfilm, Taylor Swift en kerst op Disney+ [trailers] - Apparata

Disney+ geeft weer genoeg te bingewatchen tijdens de feestdagen.

De feestdagen komen er weer aan en dat belooft een hoop vrije tijd. Door alle Coronamaatregelen is er weer genoeg tijd om vaak te bingewatchen. Bij Disney+ kan je jouw hart ophalen. Wij zetten wat kijktips op een rij.

Taylor Swift Folklore: The Long Pond studio sessions – nu te zien op Disney +

Naast films biedt Disney+ ook concertregistraties zoals die van Taylor Swift. De Long Pond studio sessions zijn nu al te zien.

Noelle: nu te zien

Rare vraag, maar zou de Kerstman eigenlijk familie hebben? Blijkbaar wel, want in de kerstfilm Noelle volg je de avonturen van de zus van de Kerstman. Heb je zin om je nu al onder te dompelen in de kerstsfeer? Dan is Noelle zeker een tip!

Godmothered – 4 december

Tijdens de feestdagen kun je natuurlijk weer veel cadeautjes verwachten en wensen doen. De magische kerstcomedy Godmothered laat zien dat je met dat wensen toch voorzichtig moet blijven.

Safety – 11 december

Tijdens de kerst is er natuurlijk ook tijd voor familie. In dit waargebeurde verhaal over Ray McElrathbey, voormalig beveiliger van Clemson Tigers Football stookt Disney+ het familiegevoel nog eens lekker op.

High School Musical: The Musical: The Holiday Special – 11 december

De titel is een hele mond vol, maar het goede nieuws is dat het immens populaire High School Musical even terugkomt. In deze feestdagenspecial brengt men feestelijke liedjes en mooie herinneringen. Vanaf 11 december kun je weer genieten op Disney+

Pixar’s Soul – 25 december op Disney+

We meldden al eerder dat Disney+ door alle Coronamaatregelen een aantal geplande bioscoopreleases direct naar haar streamingkanaal brengt. Een van die releases is Pixar’s Soul. Vanaf eerste kerstdag kun je weer genieten zonder extra kosten.

Heb je nog niet genoeg inspiratie? Wil je gewoon nog meer bingewatchen? Heb je alleen een Netflix-abonnement? Dan kun je natuurlijk ook de laatste Netflix-trailers bekijken.

Afbeelding: website Disney+