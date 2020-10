Zien: Dit kun je van Disney+ verwachten in 2020 en 2021 - Apparata

Wij kijken met trailers vooruit naar Star Wars, Marvel Superhelden en andere Disney+ pareltjes.

Netflix bedelft ons momenteel onder de ene aankondiging na de andere. Concurrent Disney+ zit niet stil. In dit overzicht zie je welke nieuwe producties je dit jaar en volgend jaar kunt verwachten.

Disney+ serie: The Mandalorian s. 2 – 30 oktober

Het eerste seizoen van de Star Wars serie The Mandalorian was een groot succes. Seizoen 2 kon dan ook niet uitblijven. Vanaf 30 oktober kun je jouw hart weer ophalen.

Disney+ blijft bij Star Wars

Het succes van de serie The Mandalorian smaakt klaarblijkelijk naar meer. Men heeft dan ook flink geïnvesteerd in Star Wars series. In 2021 kun je releases verwachten rond een serie van Obi Wan Kenobi. De titel is nog onbekend, maar wel is zeker dat Ewan McGregor weer terug komt als Obi Wan Kenobi.

Ook Rogue One: A star Wars Story was succesvol. Waarschijnlijk 2021 volgt een prequel met een serie over Cassan Andor, die gespeeld wordt door Diego Luna.

Tot slot kunnen we nog ergens dit jaar een kinderserie verwachten. Star Wars: Jedi Temple Challange. Hier volgt men de Padawans in een serie testen die de Jedi-principes ‘kracht, kennis en moed’ op de proef stellen.

Disney+ gaat ook verder met Marvel

Naast Star Wars heeft Disney+ met Marvel natuurlijk ook een bizar succesvolle line-up van superhelden tot haar beschikking. Dat merken we aan een flink aantal releases.

WandaVision – 2020

In WandaVision zien we op het eerste gezicht een sitcom. Wie beter kijkt ziet dat twee Avangers in een alternatieve werkelijkheid terecht zijn gekomen. De trailer is al te zien.

Marvel 616 – 20 november

Als je meer wilt weten over de invloed van Marvel op de maatschappij kun je met deze documentaireserie jouw hart ophalen. Filmmakers vertellen 8 verhalen over wat Marvel voor hen betekent.

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

In deze 6-delige miniserie over Falcon en de Winter Soldier beleven we hoe Falcon de mantel van Captain America in handen wil krijgen. Vanaf 2021 kunnen we weer op avontuur.

Loki – 2021

Ook Loki komt in 2021 terug op Disney+ in een zesdelige miniserie. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Wel weten we dat Tom Hiddleston weer heeft getekend voor de rol van Loki.

Marvel’s What if…?

Wanneer je benieuwd bent hoe het de superhelden van Marvel had vergaan als de plotwending in films en series anders zou zijn geweest kun je volgend jaar jouw nieuwsgierigheid bevredigen. In Marvel’s What if…? gaat men volgend jaar namelijk juist op zoek naar een antwoord op die vragen.

Disney+ gaat op zoek naar de soul van Pixar

Als we een overzicht van de line-up geven mag Pixar natuurlijk niet ontbreken. Ook hier kunnen we dit jaar en volgend jaar het nodige verwachten.

Disney and Pixar’s Soul – 25 december

Eigenlijk zou deze film in de bioscopen terecht komen, maar ja… Disney+ heeft er nu maar een kerstcadeautje van gemaakt. In ‘Disney and Pixar’s Sool’ volgen we het verhaal van Jazzmuzikant Joe (gespeeld door Jamie Foxx). Hij komt terecht in ‘The Great Before’ en doet er samen met de hulp van een andere ziel met de mysterieuze naam 22 alles aan om zo snel mogelijk weer thuis te zijn. Met de trailer heb je alvast wat voorpret.

Naast deze kraker komen er naar verwachting nog zes producties uit de Pixar-studio’s rollen. Hier is echter nog niet veel over bekend.

Lizzie McGuire sequel

Ook het razend populaire Lizzie McGuire komt weer terug. Dit was bij de introductie al aangekondigd, maar door ‘gedoe’ in de beginfase is de sequel nog niet te zien geweest. Ook nu is er nog geen releasedatum bekend, maar dat deze snel zal komen lijkt duidelijk. De trailer is in in ieder geval al vrijgegeven.

Met dit overzicht geven we je slechts een klein voorproefje, want Disney+ heeft nog veel meer in de planning staan. Men is zelfs al begonnen aan producties voor 2022.

Naast de focus op streaming kunnen we dus ook genoeg andere focus verwachten. Uiteraard kan je ook even kijken wat Netflix dit jaar en volgend jaar te bieden heeft.

Bron: Techradar

Afbeelding: Disney+