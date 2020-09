Disney Plus test gezellige nieuwe feature - Apparata

Disney Plus komt met een gezellig nieuwe feature genaamd GroupWatch. Essentieel in tijden van corona!

Disney Plus is op zichzelf een leuke en immens populaire streamingdienst. Maar met een aankomende nieuwe sociale feature wordt de service nog beter. Sterker nog, tijdens de wereldwijde pandemie zou eigenlijk iedere streamingdienst deze feature moeten hebben: GroupWatch. Hiermee kijk je gesynchroniseerd met z’n allen naar Disney-content.

Disney Plus GroupWatch

Disney’s populaire streamingdienst test momenteel in Canada een nieuwe feature genaamd GroupWatch. Hiermee kun met tot 6 Disney Plus gebruikers samen content kijken. Met andere woorden, zelfs tijdens de corona pandemie kun je gezamenlijk Disney Plus en chill toepassen.

Met de nieuwe GroupWatch feature kunnen gebruikers op de eerste plaats echt samen, gesynchroniseerd kijken. Je hoeft niet af te tellen om tegelijkertijd op start te drukken. De functie laat iedereen een gezamenlijke stream besturen. Ook terugspoelen en pauzeren werkt gesynchroniseerd.

Dit moet elke streaningdienst bieden

Technisch gezien is Disney Plus de eerste die de feature introduceert. Enkele slimme modders hebben de feature bijvoorbeeld wel al naar een Netflix browser extensie gebracht. Maar de GroupWatch van DisneyPlus zou ook officieel via Netflix, Apple TV+ en alle andere grote diensten beschikbaar moeten zijn. Overigens test Amazon Prime momenteel in de Verenigde Staten eenzelfde feature.

Met GroupWatch (of Prime’s WatchParty) kun je immers corona-proof samen kijken, of op lange afstand toch samen van een filmpje genieten. Maar je (kijk)partner moet in dat laatste geval wel enigszins volwassen zijn. Sommigen zouden de verleiding immers niet kunnen weerstaan om misbruik te maken van de gesynchroniseerde controls.

Het is nog niet bekend of en zo ja, wanneer Disney Plus de GroupWatch feature wereldwijd uitrolt. Maar nu een tweede golf ook in Nederland actief is, hoop ik dat we er snel mee aan de slag kunnen!

