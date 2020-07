Dit is de eerste OLED TV van Xiaomi

Ook Xiaomi gaat de markt van de OLED TV betreden. Moet de gevestigde orde vrezen voor het Chinese techbedrijf?

Als het op smartphones aankomt is het simpel. Wil je veel waar voor je geld, dan is een Xiaomi smartphone een prima keuze. De Chinese techgigant weet goede hardware voor een laag prijsje aan te bieden. Daar staat tegenover dat je natuurlijk een aantal concessies moet doen. Zo komen de Android-smartphones met bloatware en is de behuizing niet van de lekkerste kwaliteit. De ambitie van Xiaomi rijkt verder dan enkel smartphones en accessoires. Xiaomi gaat nu ook een OLED TV aanbieden.

De eerste tv van het merk is nu te koop in thuisland China. De OLED TV heeft een 4k 120 Hz paneel afkomstig van LG. De televisie is 65-inch groot en heeft ondersteuning voor alle HDR-standaarden.

De 65-inch grote Xiaomi OLED TV heeft HDMI 2.1 aan boord. Een andere noemenswaardige zaak is het Dolby Atmos speakerssysteem van 65 watt. Al met al een televisie die prima kan meekomen met de standaarden van vandaag de dag.

En dan natuurlijk de prijs. Want weet Xiaomi de concurrentie de mond te snoeren met deze televisie? De 65-inch OLED TV kost in China 12.999 RMB. Dat komt omgerekend neer op zo’n 1.638 euro