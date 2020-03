Dit is de Huawei P40 Lite

4 camera's voor de budgetkoper: met 2 'maren'...





Toen wij vorige week verslag deden van de lancering van de Huawei P40-serie werden er 3 toestellen gepresenteerd. Tegelijkertijd deed Huawei Nederland de chatservice voor haar Nederlandse bezoekers. Toen de gebruikelijke discussie over prijzen op gang kwam verwees Huawei naar de Huawei P40 Lite, die in februari aangekondigd werd, ook te koop zou zijn.

Tijdens de presentatie werd er echter met geen woord over het toestel gerept en ook daarna was er geen informatie over het toestel te vinden. Dit tot nu, want nu is de Huawei P40 Lite alsnog gelanceerd op de website van Huawei en blijkt hij vanaf 7 april verkrijgbaar.

Het toestel is 15,92 cm bij 7,63 cm en 8,7 mm dik. Het LCD-scherm is 6,4 inch met een pixeldichtheid van 398.

Voor de techniek maakt men gebruik van een Huawei Kirin 810-processor. In combinatie met naar keuze 6 of 8 GB RAM werkgeheugen moet het besturingssysteem EMUI 10.0.1. vlekkeloos kunnen draaien. De opslagcapaciteit is 128 GB ROM en kan met een micro sd-kaart uitgebreid worden naar 256 GB.

In de presentatie van de Huawei P40-serie werd al duidelijk dat men vol inzet op de camerabeleving en dat zien we ook bij de Huawei P40 Lite terug. Aan de achterkant zijn 4 camera’s ingebouwd. De 48 MP groothoeklens die als hoofdcamera dient wordt ondersteund door een supergroothoeklens van 8 MP, een macrolens van 2 MP en een bokeh-lens van eveneens 2 MP.

Daarnaast is aan de voorkant in de druppelvormige notch een 16 MP selfiecamera ingebouwd. Met een batterij van 4100 mAh en 40W snellaad-techniek kun je gerust jouw gang gaan. Met vingerafdruksensor en de 3.5 mm Jack audio-poort heb je al met al een zeer goed toestel dat voor EUR 299,- zijn geld waard is. Zeker wanneer je nu bij de introductie ook nog gratis cloud-ruimte en een Band 4 Pro kado krijgt.

Zoals gezegd zijn er echter 2 ‘maren’. Allereerst blijft het natuurlijk een probleem dat het toestel geen Google-applicaties mag gebruiken. Daarmee mis je niet alleen de vertrouwde Google Apps, maar daarnaast zijn er ook veel andere Apps die op Google technologie draaien. Bovendien worden work-arounds niet gewaardeerd.

De tweede ‘maar’ is dat dit toestel niet geschikt is voor 5G-connectiviteit. Dat is nu uiteraard (nog) niet erg, maar zeker wanneer je een toestel voor langere termijn wilt kopen en op het budget wilt letten is het een punt om te overwegen.

Specificaties en beeld: Huawei