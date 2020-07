Dit kost Captain America als skin in Fortnite

Nee, Captain America zit niet in de wereld van Fortnite om de superheld uit te hangen.

Had Fortnite een superheld nodig in vorm van Captain America? You tell me. Feit is dat Independence Day weer om de hoek staat. De Amerikaanse feestdag is morgen op 4 juli. Traditioneel verzinnen online games een leuk thema om mee te doen met de festiviteiten. Zo heb je elk jaar in GTA Online allerlei activiteiten rondom Independence Day.

In Fortnite doen ze ook mee, met deze Cap America. Het is een skin die je vanaf heden kunt aanschaffen in de Battle Royale-game. De skin kost je 2.000 V-Bucks in de store van Fortnite. Naast de cosmetische skin krijg je ook het schild van Captain America. Dit laatste is niet cosmetisch, maar helpt je daadwerkelijk in de game. Je kunt het schild gebruiken als pikhouweel. Check de video hierboven om de superheld in het spel in actie te zien.

Voor nog eens 300 V-Bucks kun je een speciale Captain America emote kopen in het spel. Het dansje komt met vuurwerk, wat uiteraard prima past bij Independence Day. Captain America is zeker niet de eerste superheld die beschikbaar is gekomen in Fortnite. Onder andere Deadpool, Aquaman, Batman en Catwoman gingen Captain America al voor.