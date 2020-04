Dit kostte Netflix 7 jaar en Disney Plus maar 5 maanden

Disney Plus profiteert razendsnel van de thuisquarantaine.





Sinds de lancering van Disney Plus in november stelt menigeen zich de vraag of de Amerikaanse gigant wel een serieuze concurrent voor Netflix is. Doordat de catalogus beperkter is dan die van Netflix en omdat er intern veel gedoe is rondom de Amerikaanse kijkwijzer en bestuurlijke veranderingen bij Disney Plus leek de dienst zelfs haar koers te wijzigen.

De cijfers die Disney vandaag bekend maakte werpen echter een heel ander licht op de zaak. Zo is Disney Plus sinds een week actief in India. In die week scoorde het een ongelofelijk aantal van 8 miljoen betalende leden.

Ook is men sinds 14 dagen actief in een groot aantal Europese markten, waaronder die van Groot-Brittanië, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland. Samen met de activiteiten in Nederland en Amerika, waar men dus in november van start ging heeft men in korte tijd het aantal van 50 miljoen betalende leden weten te registreren.

Hoewel dit nog ver af ligt van het aantal betalende leden van Netflix (geschat op zo’n 167 miljoen) is de prestatie van Disney Plus indrukwekkend. De prestatie om 50 miljoen leden te registreren, die zij in 5 maanden neerzetten, kostte Netflix liefst 7 jaar.

Overigens is het ledenaantal van Netflix voor Disney Plus minder ver weg dan het lijkt, want Disney Plus gaat later dit jaar nog live in de rest van West-Europa, Japan en Latijns Amerika. Dit zal, met deze cijfers in het achterhoofd naar verwachting tientallen miljoenen leden opleveren en in India is men nog maar net begonnen.

Daarnaast zet Disney Plus met acties zoals een week gratis proberen en het op de streaming server lanceren van kaskrakers die eigenlijk nog in de bioscoop zouden verschijnen ook zwaar in op de huidige omstandigheden, waarin mensen veel meer streamen dan gedacht.

Overigens kan Disney deze inkomsten goed gebruiken, want men verwacht op basis van de rapportage waar deze cijfers op gebaseerd zijn zware gevolgen van het Coronavirus op andere delen van het concern.