Dit moet je weten over de nieuwe Qualcomm Snapdragon 768G

Qualcomm heeft een nieuwe processor aangekondigd, het gaat hier om de Snapdragon 768G 5G. Dit moet je weten.

Saai. Dat is misschien het eerste wat er bij je opkomt als we het hebben over een nieuwe processor. Toch is dit interessant nieuws. Want wat je misschien al wist is dat de meeste Android vlaggenschepen uitgerust zijn met een chipset van Qualcomm. Daarom behandelen we nu het nieuwste pronkstuk, de Qualcomm Snapdragon 768G 5G.

De nieuwe Qualcomm Snapdragon 768G 5G is de opvolger van de Snapdragon 765G 5G. Laatstgenoemde is te vinden in onder andere de Xiaomi-toptoestellen, de LG Velvet en de OPPO Find X2 Lite. De processor was nog niet eens zo heel oud en werd afgelopen december voor het eerst voorgesteld.

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de Snapdragon 765G en de nieuwe 768G 5G. Nieuw is de komst van de Adreno 620 GPU. Volgens Qualcomm resulteert di in 15 procent betere GPU performance in vergelijking met de oude chipset. Ook is de algehele kloksnelheid toegenomen tot 2.8GHz. dat was 2.4GHz voor de Snapdragon 765G.

En dan is er altijd een smartphone die hem als eerste gaat krijgen. Die eer gaat naar de Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition. Uiteraard gaan we de nieuwe Qualcomm chipset nog veel vaker terugzien bij andere smartphones.