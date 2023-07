Dit zijn de verwachtingen van de iPhone 15-serie tot nu toe

Ben jij een liefhebber van iPhones en zit je eraan te denken om te wachten op de nieuwste release? De iPhone 15-serie zit eraan te komen en er gaan al volop geruchten rond over deze nieuwe toestellen van Apple. Benieuwd wat er tot nu verwacht wordt van de iPhone 15-serie? Lees gauw verder, wij zetten het hieronder op een rij.

iPhone 15

Het standaardmodel van de nieuwe iPhone 15 serie is de Apple iPhone 15. Volgens geruchten krijgt de hele iPhone 15-serie een nieuw design, waaronder dus ook het standaardmodel. Naar verluidt krijgen de smartphones een rondere behuizing dan we van de eerdere iPhones gewend zijn. Naar verwachting krijgen alle iPhone 15-toestellen een Dynamic Island: de nieuwe inkeping aan de bovenkant van het scherm.

De iPhone 15 heeft volgens geruchten een 6,1 inch OLED-display, A16-chip, vernieuwde camera met dubbele lens en grotere batterij. Naar verluidt hebben de iPhone 15-modellen geen lightning-poort, maar een usb-c-poort. Het standaardmodel van de serie wordt naar verwachting verkocht in nieuwe kleuren: hardroze en lichtblauw. Waarschijnlijk zijn ook de kleuren wit, zwart en rood weer verkrijgbaar. Verwacht wordt dat het toestel vanaf €1.019,- te koop is.

iPhone 15 Plus

De iPhone 15 Plus is de opvolger van de iPhone 14 Plus. Het toestel krijgt net als zijn voorganger een 6,7 inch OLED-display. De iPhone 15 Plus gaat er flink op vooruit met de batterij en bevat volgens geruchten een dubbele camera met ultragroothoeklens en groothoeklens. Nieuw is dat de iPhone 15 Plus waarschijnlijk Wifi 6E krijgt. Verder heeft de telefoon naar verluidt alle functies van de iPhone 14 Plus. Het toestel heeft volgens geruchten een vanafprijs van €1.119,-.

iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zijn de Pro-modellen van de nieuwe serie. Deze toestellen zijn bijna identiek aan elkaar, alleen de iPhone 15 Pro Max is groter en heeft over het algemeen nog betere camera’s. De iPhone 15 Pro heeft een scherm van 6,1 inch en de iPhone Pro Max van 6,7 inch. Deze toestellen krijgen de krachtige A17 Bionic-chip en er gaat iets veranderen aan de knoppen.

Apple geeft de camera van de Pro-modellen altijd een upgrade en dat is dit jaar niet anders. Dankzij de fantastische camera’s maak jij straks haarscherpe foto’s en video’s. De iPhone 15 Pro Max krijgt naar verwachting een periscooplens. Dit biedt jou als gebruiker de mogelijkheid om nog verder optisch in te zoomen omdat de lens fysiek meebeweegt. De Pro-telefoons krijgen net als de overige modellen in de serie ook een betere batterij, usb-c-poort en Dynamic Island.

Verwacht wordt dat de Pro-telefoons in ieder geval in de kleuren goud, zilver en spacezwart verschijnen. Naar verluidt heeft de iPhone 15 Pro een vanafprijs van €1.329,-. De verwachte prijs van de iPhone 15 Pro Max is vanaf €1.479,-

Nu je meer weet over de verwachtingen van de smartphones uit de iPhone 15-serie, kun je bepalen of je hierop gaat wachten of niet. Apple weet gebruikers altijd weer te verbazen met nieuwe functies, dus de kans is groot dat ook deze smartphones topprestaties leveren!