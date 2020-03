Dokter Siri en meer: Apple in gevecht met het Coronavirus

Via haar apparatuur en bestelproces.





Apple heeft diverse maatregelen genomen in de strijd tegen Corona, dat soms angstig dichtbij komt in Cupertino. Deze keer geen verzoeken om afstand te houden en goed de handen te wassen, maar door haar apparatuur in te zetten om symptomen van het virus op te sporen.

Dokter Siri

Siri, de spraakassistent van Apple, heeft van het weekend een upgrade gehad met de data van diverse gerenommeerde Amerikaanse gezondheidsinstituten. Als je nu aan Siri iets vraagt over het Coronavirus schiet de spraakassistent direct in witte jas. Jouw assistent wordt jouw dokter als hij een aantal vragen over het virus stelt. Aan de hand van de antwoorden schat hij in hoe groot de kans is dat je besmet bent met het Coronavirus.

Als de kans klein is krijg je een aantal adviezen die we in Nederland ook kennen. Als de kans op besmetting groot is adviseert de spraakassistent je om direct medische hulp te zoeken. Je wordt dan ook gelijk doorverwezen naar de App waar je virtuele consults kunt boeken. Op dit moment is deze uitgebreide toepassing alleen nog beschikbaar in Amerika. In Nederland wordt je doorverwezen naar het RIVM, maar de verwachting is dat ‘dokter Siri snel uitgerold zal worden.

Update Apple Watch

Ook de App Cardiogram van de Apple Watch heeft een upgrade gehad. De app waarschuwt als er aan de hand van jouw hartritme symptomen van griep of Coronavirus worden gedetecteerd (en dan met name koorts). Vervolgens meet de App jouw hartfunctie tijdens de koorts. Je kunt de gegevens in PDF uitdraaien en meenemen of toezenden naar jouw arts voor nadere analyse. De onderzoekers wijzen erop dat het geen officiƫle Coronatest betreft, maar alle kleine beetjes helpen.

Apple TV Plus neemt ook maatregelen

Ook Apple’s streamingdienst Apple TV Plus neemt maatregelen. Zo geeft zij ook gehoor aan het Europese verzoek om het breedband-verbruik te verlagen. Daarnaast komt Oprah Winfrey met een gratis te bekijken show ‘Oprah Talks COVID-19 ‘ waarin zij, op de voor haar kenmerkende wijze, in gesprek gaat met allerlei mensen die met het Coronavirus te maken hebben. Daarnaast komen natuurlijk ook de nodige guru’s voorbij om je mentaal fit te houden. De eerste twee afleveringen zijn nu dus gratis, maar in lagere kwaliteit, te bekijken.

Overigens heeft Apple ook een maatregel laten varen. Toen de Apple Stores tot nader order sloten bleef online bestellen mogelijk. Dit werd echter beperkt tot maximaal 2 dezelfde items per persoon. Deze maatregel is inmiddels vervallen. In Nederland, maar ook haast overal elders kan men weer onbeperkt bestellen. Net als bij de invoering van de maatregel heeft Apple ook bij het opheffen geweigerd om commentaar te geven.

Gezien het feit dat de beperking (nog) wel geldt voor sommige iPad- en MacBook-modellen lijkt het erop dat de bestellimieten meer te maken hebben met de productiecapaciteit van toeleveranciers dan met het hamstergevaar.