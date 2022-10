Driepoot: welke beste voor iPhone en Android?

Soms wil je je iPhone gebruiken als scherm, om bijvoorbeeld een aflevering op Netflix of een film te kijken en ook je handen vrij hebben. Daarvoor heb je een telefoon standaard of driepoot nodig. En er zijn heel wat op de markt. Maar welke is nou de beste en niet al te duur?

Waarom een driepoot?

Anders dan een gewone telefoonhouder staat een driepoot altijd stabiel en wiebelt niet. Dit komt vanwege de drie punten waarop de driepoot op de grond of een ander oppervlak rust. Helemaal mooi is een driepoot met flexibele benen, om daarmee kan je je telefoon aan iedere buis of andere ondersteunende structuur vastmaken.

Maak je veel dansvideo’s of andere opnames waarbij je hele lichaam in beeld is? Dan moet je gaan voor een statief dat manshoog is.

Of wil je liever een klein, handzaam statief? Je kan dan je telefoon veranderen in een GoPro-achtige actiecamera. Erg handig natuurlijk als je een spetterende selfie wil maken. Waarom niet alles combineren tegelijk? Dat bereik je met een driepoot met flexibele armen.

Qualico statief met telescoopbuis

Qualico driepoot statief. Bron Qualico

Met deze driepoot, die je eigenlijk beter kan vergelijken met een statief, kan je je camera op een hoogte tot 1,75 m zetten. Omdat de hoogte vanaf de vloer zo flexibel is, is dit een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die graag studio foto’s maakt met behulp van haar of zijn smartphone.

Met iets meer dan € 30 is dit geen goedkoop statief, maar wel zijn geld waard. En een aankoop waar je veel plezier van kan beleven als je graag jezelf filmt terwijl je danst of een instructie video maakt.

YONO octopus tripod met afstandsbediening

Zoek je een wat eenvoudiger model dat je makkelijk mee kan nemen en ook makkelijk ergens aan kan klemmen? Dan is de goedkopere YONO octopus driepoot met Bluetooth afstandsbediening waarschijnlijk wat je zoekt. De prijs ligt tussen de 15 en € 20.