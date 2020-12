Dronemaker DJI op de zwarte lijst, gaat Huawei achterna? - Apparata

Dronekoning DJI staat voortaan op de zwarte lijst van de Verenigde Staten, waarmee ze hetzelfde pad als Huawei opgestuurd worden. Maar wat heeft DJI gedaan hebben?

DJI is op het moment de koning onder de consumer drones, maar daar lijkt verandering in te komen. Na Huawei zet de Amerikaanse overheid namelijk ook het Chinese DJI op de zwarte lijst. Handel met de dronemaker is vanaf nu verboden voor Amerikaanse bedrijven. Gaat DJI Huawei achterna?

DJI op de zwarte lijst

Drone-platform DroneDJ meldt dat de Amerikaanse overheid een nieuwe lijst (lees zwarte lijst) heeft uitgebracht met onder andere dronekoning DJI daarop. Het zogenoemde Bureau of Industry and Security verbiedt hiermee handel met de vermelde bedrijven.

De reden voor de verbanning is overigens best wel verrassend. Huawei werd namelijk verbannen voor vermeende samenzweren met de Chinese overheid. Daarvoor is nooit bewijs gevonden, slechts voor andere kleinere vergrijpen. Je zou verwachten dat DJI diezelfde beschuldigingen krijgt.

Maar volgens het medium beweert de Amerikaanse overheid dat DJI mensenrechtenschendingen begaat, wat de introductie aan de zwarte lijst zou veroorloven.

Hier zijn verder geen details over bekend. Je zou daarentegen kunnen speculeren dat de Chinese overheid bijvoorbeeld tijdens de protesten in Hong Kong en bij de onderdrukking van etnische minderheden drones van DJI heeft ingezet. Maar ja, China kennende is het niet zozeer DJI die de drones levert, maar meer de Chinese overheid die drones van de fabrikant eist of zelfs simpelweg aanschaft.

Hoe dan ook, de Verenigde Staten zetten de handelsoorlog tegen alles wat met China te maken heeft door. Het is niet te hopen dat DJI vanwege de verbanning ten onder gaat. Aan de andere kant, ook Huawei doet het ondanks alle sancties nog hartstikke goed.