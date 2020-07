Huawei heeft Samsung nu echt verslagen

Huawei is succesvoller dan Samsung als het gaat om het leveren van smartphones.

Een hele knappe prestatie van Huawei. Het Chinese techbedrijf is erin geslaagd om de top te verslaan als het gaat om smartphone verkopen. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Canalys.

De absolute koning van de smartphone verkopen was tot voor kort Samsung. Tot voor kort, want Huawei heeft Samsung van de troon weten te stoten. En dat is knap, want Huawei is een geplaagd merk de laatste tijd. Door Amerikaanse maatregelen hebben de nieuwste smartphones van Huawei niet langer toegang tot Google Mobile Services. Dit maakt het marktaandeel in Europa en Noord-Amerika een stuk zwakker. Voor Azië maakt het minder uit, daar maken ze toch weinig gebruik van de Google diensten.

Huawei zag de smartphone verkopen met vijf procent dalen in Q2 2020, maar het was toch goed voor de toppositie. De verkopen kwamen uit op 55,8 miljoen stuks. Samsung leverde namelijk 30 procent in en bleef steken op 53,7 miljoen verkopen. En daarmee is Huawei de nummer één als het gaat om smartphone verkopen.

Thuisland China is de belangrijkste markt voor het merk. 70 procent van de verkopen vonden in het Aziatische land plaats. De vraag is nu of Huawei krachtig genoeg is om de top vast te houden, of dat Samsung toch terug weet te komen voor de kroon.