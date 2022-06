Durf jij écht Squid Game te spelen voor 4,56 miljoen dollar?

Afbeelding via Netflix

Netflix tovert Squid Game na een immens populaire serie om tot een ongetwijfeld net zo populaire spelshow en jij kunt meedoen!

Squid Game was de grootste Netflix-hit ooit en de streaming-gigant gaat het nog een keer proberen. Maar dit keer in het echt. Squid Game: The Challenge is een realityserie waarin 456 deelnemers de dodelijke spellen uit de serie moeten spelen totdat er één iemand overblijft. Het prijzengeld? 4,56 miljoen dollar, omgerekend een vlugge 4,3 miljoen euro. En jij kunt ook meedoen.

Meedoen aan Squid Game spelshow?

Uiteraard hoef je niet in ongekende schulden te verkeren om mee te doen; de enige vereiste om je aan te melden via SquidGameCasting.com is dat je Engels spreekt. De show wordt opgenomen in het Verenigd Koninkrijk, dus je bent er ook zo.

En het moge duidelijk zijn dat je niet écht doodgaat als je de spellen speelt. De games, die overigens nog niet zijn onthuld, lijken op die van de populaire serie, zonder het bloedvergiet dat daarop volgt.

Nummer 456

Het prijzengeld is daarbij een leuke knipoog naar de serie. Ook in Squid Game strijden 456 deelnemers om de overwinning. De hoofdpersoon, Seong Gi-hun, draagt het spelersnummer 456. En ook het prijzengeld is door het nummer geïnspireerd. In de show is het leven van ledere deelnemer een miljard Koreaanse won waard, in de gameshow ‘slechts’ 10.000 dollar.

Helaas is de releasedatum van de Squid Game spelshow nog niet bekendgemaakt. Ook Seizoen 2 van de daadwerkelijke serie is aangekondigd, maar zonder releasedatum.