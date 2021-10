Vergeet geld, Squid Game geeft Netflix massaal nieuw bloed

Squid Game is een ongekende hit, dat weet iedereen, maar heb je enig idee hoeveel abonnees de serie Netflix oplevert?

Iedereen en zijn moeder weet dat Squid Game een gigantische hit is. Daar twijfelt niemand meer over. Maar wat levert de hitserie Netflix precies op? Begin deze week werd bekend dat de streamingdienst bakken met geld verdient aan de relatief kleine investering van zo’n 20 miljoen dollar. Maar hoe zit het met het aantal nieuwe Netflix-abonnees dat perse Squid Game wil zien?

Hoeveel abonnees krijgt Netflix door Squid Game?

Na de gelekte cijfers van maandag gaf Netflix dinsdag zelf een kijkje in de keuken. Daaruit bleek dat er in Q3 van 2021 maar liefst 4,4 miljoen nieuwe gebruikers zich bij de streamingdienst aansloten. Dat is meer dan het dubbele van het aantal nieuwe gebruikers in Q3 van vorig jaar.

In totaal hebben bijna 214 miljoen mensen wereldwijd een Netflix-abonnement, waarvan grofweg 62% naar Squid Game keek. Kortom, ongekende aantallen. Hoewel Squid Game pas in de laatste maand van het betreffende kwartaal uitkwam, heeft de show dus een flinke impact gehad. Dat bevestigt Netflix zelf ook.

Maar geld is geld

Toch wil Netflix natuurlijk wel flappen zien en ook dat zit het afgelopen kwartaal wel goed. De omzet van de streamingdienst steeg naar maar liefst 7,5 miljard dollar, grofweg 16% meer dan een jaar daarvoor.

En om de kas nog een beetje extra te spekken kondigt Netflix in het verlengde van alle nieuwe abonnees ook een extra Squid Game-nieuwtje aan. De streaminggigant gaat ‘consumentenproducten’ rondom de serie maken. Verwacht dus overal maskers, overals en die gigantische pop tegen te komen straks.