Een e-bike zonder accu? Het kan!

Elektrische fietsen hebben elke uithoek van Nederland veroverd. Steeds meer mensen laten de auto staan en omarmen het gemak van de elektrische fiets. Wel moet je onthouden om elke keer de accu aan de lader te leggen. Maar er is een alternatief: de supercondensator.

Duurzamer en veiliger met de supercondensator

In veruit de meeste elektrische fietsen wordt de energie die de elektrische motor aandrijft geleverd door een accu. Een accu is een prima energie medium, klein en licht genoeg voor een fiets. Ook zijn ze niet perse heel erg duur. Toch kleven er aan een accu ook nadelen. Ja, een ritje met de elektrische fiets stoot gemiddeld 60 keer minder CO₂ uit dan eenzelfde rit met een benzineauto, maar het kan nog steeds beter.

In een accu zitten zeldzame en schadelijke materialen verwerkt die zowel bij delving als wanneer ze op de stort terechtkomen nogal wat vervuiling met zich meebrengen. Gelukkig kunnen accu’s redelijk goed worden gerecycled. Maar als deze grondstoffen niet gedolven hoeven worden is het nog beter. Een supercondensator kan worden gemaakt uit koolstof, aluminiumfolie en andere volledig recyclebare materialen.

Een supercondensator kan minder energie opslaan dan een batterij, maar het vermogen is groter en de levensduur een stuk langer. En voor de productie zijn geen dure of vervuilende zeldzame materialen nodig. De supercondensator van een elektrische fiets laadt op wanneer je fietst of remt. Je hoeft de condensator dus niet eens aan de stekker te leggen. Klinkt als toekomstmuziek. De Franse Pi-pop en het Nederlandse bedrijf Ostrichoo bewijzen dat de technologie al inzetbaar is.

Hoe milieuvriendelijk je e-bike is, hangt er maar net van af

Maar laat het feit dat het allemaal nog veel duurzamer kan je er niet van weerhouden om de auto te laten staan en een gewone elektrische fiets te pakken. Hoe vervuilend de materialen in een accu ook zijn, er zitten er meer in je auto dan je fiets. Ook worden e-bikes steeds zuiniger en de techniek achter batterijen steeds duurzamer.

De makkelijkste graadmeter voor hoe duurzaam je e-bike is, is hoe lang de batterij meegaat. Des te langer deze mee gaat, des te minder zeldzame aardmetalen er gedolven hoeven te worden.