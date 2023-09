Een zelfrijdend autoritje met Elon Musk

Waarschijnlijk dacht niemand behalve de grote man zelf dat het een goed idee zou zijn: een autoritje livestreamen als demo voor v12 van Tesla’s Full Self-Driving (FSD) software. Want wat kan er fout gaan met deze nieuwe versie van een stuk software waar verscheidene rechtszaken aan vast hangen? Over de naam die misleidend zou zijn, want helemaal zelfrijdend is de auto absoluut niet. Over de nare eigenschap die Tesla’s hebben om tegen stationaire ambulances en brandweerauto’s aan te klappen. En dan is er nog de kritiek dat het gebruik van camera’s een fundamentele fout is in het concept van FSD. Kan niet anders dan goed gaan, toch?

Typisch Musk

Het ging eigenlijk in beginsel al fout. Want zoals een echte miljardair lapt Elon door in de bestuurdersstoel te livestreamen gelijk de Tesla’s eigen regels aan de laars. Regels, tenslotte, gelden alleen voor arme mensen! Minder vermogende bestuurders van Tesla’s worden verwacht de volgende waarschuwing tot zich te nemen: “FSD is een hands-on-feature. Houdt dus altijd je handen aan het stuur, let goed op en wees te allen tijde voorbereid om direct actie te ondernemen. Wanneer je dat niet doet kan dat schade, serieus letsel of de dood tot gevolg hebben.”

We gaan livestreamen! En eer waar eer toekomt, voor het grootste gedeelte van de rit weet Musk zijn Tesla zich aan de verkeersregels te houden. Rotondes worden keurig over gestoken en de auto weet zelfs over een bouwplaats te rijden, zonder dat er wat fout gaat.

Rijd dus rustig door oranje en geef extra gas bij rood

Ongeveer 19 minuten nadat Musk begon met livestreamen, moest hij ineens naar het stuur grijpen. Of de Tesla zelfbewust werd en spontaan levensmoe, of dat het systeem gewoon de situatie incorrect inschatte, is moeilijk te zeggen. Maar plots begon de Tesla, vlak voor een rood stoplicht te versnellen. Had Musk niet ingegrepen, dan was de wagen vol door rood een druk kruispunt opgereden.

“Dat is onze eerste interventie.” Zei Musk nadat hij het bestuur van de auto had overgenomen. “De auto had rechtdoor moeten gaan.” Beetje gekke opmerking wel, maar Musk voegde er ook het volgende aan toe: “Dat is waarom we dit nog niet voor het bredere publiek hebben uitgegeven.” Want Tesla’s met oudere versies van de FSD software rijden nooit door een rood licht!

It’s just a beta, bro!

Technisch gezien is de FSD software nog in beta. Dat zou je niet denken wanneer je de marketing praatjes hoort waar de beloftes nog groter zijn dan Elon zijn ego. Consumenten tonen dan ook met enige regelmaat dat ze veel vertrouwen hebben in de capaciteiten van FSD. Het internet staat vol met filmpjes van mensen die op de achterbank van hun Tesla zijn gekropen tijdens het rijden. Meerdere bestuurders raakten in de clinch met de politie nadat ze bewust de “automatische piloot” hadden aangezet zodat ze even konden gaan tukken.

Het leidt, hoe kan het ook anders, tot de nodige ongevallen. Er wordt gespeculeerd dat FSD bewust in beta wordt gehouden om aansprakelijkheid bij Tesla weg te houden. Want ondanks de mooie beloftes zeggen de kleine lettertjes dat FSD niet doet wat de naam zegt. Het is geen full self driving, het is een driver assist. Maar dat hoor je niet terug in de marketing.

En dan nog even snel Zuckerberg doxxen

Tijdens de rit bedacht Elon zich dat hij even bij Mark Zuckerberg op de koffie wilde. Musk Xeete eerder al dat hij zich gewoon maar eens naar Mark zijn huis zou laten rijden om daar te gaan sparren. Dit gebeurde in de context van het kooigevecht tussen Elon en Mark dat geen doorgang mocht vinden van moeder Musk. Toen al werden er kanttekeningen geplaatst. Is dat geen doxxen? Iets waar Musk zelf een enorme hekel aan heeft.

Musk verwijderde eerder het account Elonjet van Twitter, omdat dit account zijn leven in gevaar zou brengen. Door Twittergebruikers te voorzien van de locatie van zijn jet zou hij bijna zijn vermoord. Tijdens het autorijden, ver weg van, en niet op weg naar een luchthaven. Dus zou je verwachten dat meneer de adresgegevens van zijn branchegenoten liever niet vol in beeld zou brengen. Maar nee, want Elonwijsheid dicteert “wanneer je het gewoon kan Googelen is het geen doxxen!” De vluchtdata die wordt gebruikt door Elonjet is gewoon te Googelen.