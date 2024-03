Elektrische zelfrijdende bussen op de proef op Schiphol

Het concept van zelfrijdende voertuigen lijkt nog heel futuristisch. Toch wordt er al getest met de eerste modellen. Op Schiphol wordt er getest met elektrische autonome bussen in een pendeldienst, om te onderzoeken wat de voordelen hiervan kunnen zijn en hoe de passagiers dit ervaren.

Tevredenheid bij test resultaten

De bussen die getest worden zijn twee zelfsturende bussen of Automated Guided Vehicles (AGV) van het bedrijf genaamd Ohmio. Deze bussen worden ingezet in een pendeldienst, die langs een vaste route van verschillende haltes bij schoonmaak- en grondafhandelingsbedrijven rijdt. Deze AGV’s worden gebruikt door de mensen die op deze locaties werken. De autonome bussen hebben een capaciteit van in totaal 8 personen en rijden binnen 5 minuten naar de volgende stop.

Eerst werd er uitgebreid getest met de technologie van de bussen, waarbij het afgestemd werd op de luchthaveninfrastructuur. De zelfrijdende voertuigen zijn zo geprogrammeerd dat ze een vaste route afleggen. Ook wordt er rekening gehouden met andere weggebruikers, positionering en de geldende verkeersregels. Momenteel wordt er succesvol de pendeldienst gereden met de autonome voertuigen. Er wordt nog onderzocht hoe de medewerkers die er gebruik van maken het zelfrijdende vervoer ervaren. De eerste bevindingen geven aan dat de dienst als positief en veilig ervaren wordt. Zo geeft 89% van de gebruikers aan de dienst nog een keer te willen gebruiken.

Innovatie en verduurzaming

Het doel achter de proef en het onderzoek is natuurlijk doorgaande innovatie. Ook zit er zeker een verduurzamingsaspect aan vast. Het hoofd van innovatie bij Royal Schiphol Group, Jan Zekveld, liet weten: “Met deze proef zetten we immers weer een stap richting onze ambitie om in 2030 een uitstootvrije en in 2050 autonome grondoperatie te realiseren.”

Als organisatie is namelijk het doel om in 2050 één van de meest duurzame en hoogwaardige luchthavers ter wereld zijn. Uitstootvrije grondoperatie ontwikkelen met autonoom vervoer draagt bij aan het behalen hiervan. Royal Schiphol Group wil uiteindelijk binnen het genoemde tijdframe alle voertuigen vervangen door een vloot van autonome en uitstootvrije voertuigen. In dit plan blijft de rol van de werknemers erg belangrijke. De verwachting is dat deze medewerkers vooral verschillende aansturende taken zullen hebben.