Elon Musk wil 6 miljard ophalen voor xAI

Elon Musk heeft een nieuwe start-up, xAI. Het is er één op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en het moet de strijd aangaan met OpenAI: het bedrijf achter ChatGPT. Om te kunnen concurreren met OpenAI heeft de nieuwe start-up van Musk echter investeringen nodig.

Beginnen met een start-up

Wil je een eigen start-up opzetten, dan heb je kapitaal nodig om onderzoek te doen, het bedrijf te starten en mensen in dienst te nemen. Bij veel start-ups zullen deze kosten niet hoog zijn. Maar wanneer je een start-up wilt beginnen in kunstmatige intelligentie, dan is dit anders. De kosten voor zoiets kunnen behoorlijk hoog oplopen. De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de chatbot, de functionaliteiten, platformen waarmee het geïntegreerd moet worden en nog veel meer.

Wil je een chatbot ontwikkelen die kan concurreren met ChatGPT, dan moet de bot zeer goed in elkaar zitten. Dit is precies wat Elon Musk van plan is. Zijn eigen bedrijf, xAI, moet de strijd aangaan met OpenAI en hiervoor heeft hij 6 miljard dollar nodig. Bij kleine start-ups wordt het startkapitaal regelmatig uit eigen zak betaald, maar xAI heeft ervoor gekozen om investeerders en staatsinvesteringsfondsen te benaderen.

Gesprekken tussen xAI en investeerders

Het doel voor de investeringen ligt op 1 miljard dollar. xAI is daarentegen in gesprek voor maar liefst 6 miljard dollar. Hiervoor hebben ze allerlei investeerders en staatsinvesteringsfondsen benadert. Dit zijn onder andere fondsen uit het Midden-Oosten. Volgens bronnen is er al zo’n 500 miljoen toegezegd door investeerders. Hoewel dit al de helft van het doel is, lopen er dus nog veel gesprekken.

xAI mikt op een totale waardering van 15 tot 20 miljard dollar. Dit zal bestaan uit het geld dat opgehaald wordt met investeringen, maar ook uit eigen vermogen van Elon Musk en andere bronnen. Dit lijkt misschien enorm veel. Toch, als we het vergelijken met de nieuwe investeringsronde van OpenAI, valt het alles mee. OpenAI zou namelijk streven naar een waardering van 100 miljard dollar. Dat maakt OpenAI de meest waardevolle start-up ter wereld.

Wat houdt xAI in?

xAI is een start-up die zich specialiseert in kunstmatige intelligentie. Het moet een vergelijkbaar bedrijf worden als OpenAI, dat beschikt over een chatbot, maar ook andere AI-tools. De chatbot van xAI heet Grok. Grok maakt gebruik van data die wordt aangeleverd door het sociale media platform X (voorheen Twitter). Gebruikers die een abonnement hebben op X, kunnen gebruik maken van de chatbot.

Het team achter xAI bestaat niet alleen uit Elon Musk, maar uit een aantal van de beste onderzoekers die onder andere bij DeepMind, OpenAI en Google Research hebben gewerkt. Het team is ondertussen al meer dan 4 maanden bezig met de chatbot. Geïnteresseerde kunnen de kans krijgen om gebruik te maken van de LLM. Op de website van xAI kun je je nu aanmelden om het Grok prototype uit te testen en je feedback te geven.