Elon Musk wil hilarische Dogecoin-deal met McDonalds sluiten

McDonalds zou zomaar eens miljoenen extra klanten kunnen krijgen door een zekere Elon Musk en zijn geliefde Dogecoin te verwelkomen met een Happy Meal…

Elon Musk heeft weer een manier gevonden om Dogecoin in de spotlight te zetten. De door de cryptodaddy gesteunde virtuele valuta zou volgens hem bij McDonalds geaccepteerd moeten worden als betaalmiddel. In ruil daarvoor heeft Musk een slimme marketingtruc bedacht: hij eet op TV een Happy Meal als McDonalds Dogecoin accepteert.

Elon Musk wil McDonalds met Dogecoin kopen

Dat stelt Musk in een ludieke Tweet voor. De Tesla-topman probeert McDonalds natuurlijk over te halen om Dogecoin te accepteren om zo legitimiteit voor de cryptomunt te generen. Vooralsnog kun je Dogecoin eigenlijk alleen voor wat lifestyleproducten van Tesla gebruiken. Er zijn uiteraard ook individuele bedrijven waar de munt gebruikt kan worden. Maar massale adoptie blijft vooralsnog uit.

Dat zou sterk veranderen als je in iedere McDonalds ter wereld plotseling met de mememunt zou kunnen betalen. McDonalds is immers verreweg de grootste fast foodketen ter wereld en Elon Musk wil daar graag van mee snoepen. En laten we eerlijk wezen, een Happy Meal eten (en achter de schermen miljarden euro’s met je Doge-collectie verdienen) is dan geen straf.

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2022

Waarde Dogecoin schiet omhoog

Door de Tweet van Musk steeg de waarde van Dogecoin op het moment van schrijven met bijna 10%. De munt zit sinds de Doge-gekte van afgelopen mei in een gigantische dip. De stijging is op het grote geheel dus vrij klein. Maar het illustreert goed hoe graag de cryptoliefhebber praktische toepassingen van onder meer Dogecoin wil.

Vooralsnog heeft McDonalds geen indicatie gegeven dat de deal met Elon Musk gaat komen, al lijkt Burger King wel bereid om Dogecoin te accepteren.