Epic Games Store lekt bakken met geld voor exclusives - Apparata

Epic Games blijkt volgens Apple honderden miljoenen per jaar kwijt te zijn aan exclusives voor de Store terwijl dat nauwelijks iets oplevert.

Epic Games en Apple maken zich op voor de aankomende rechtszaak in mei en documenten van die zaak geven bloot hoe absurd Epic’s verdienmodel werkt. De ontwikkelaar achter Fortnite en de Unreal Engine geeft jaarlijks honderden miljoenen uit voor exclusives in de Epic Games Store. Dat terwijl er slechts een fractie van dat geld daadwerkelijk wordt terugverdiend. We hebben het hier over een verlies van $600 miljoen en dat bedrag stijgt nog jaren.

Epic Games Store lekt geld voor exclusives

Rechtbankdocumenten (gedeeld door PC Gamer) tonen aan hoe vreemd het verdienmodel van Epic Games is. De eigen Steam-concurrent, Epic Games Store, moet het hebben van de gratis games en exclusives. Dat eerste kost miljarden maar levert vermoedelijk ook een hoop spelers op. Dat tweede kost honderden miljoenen zonder dat daar per se iets tegenover staat.

Epic Games gaf in 2020 ruim $270 miljoen (omgerekend ruim €220 miljoen) aan ontwikkelaars om games exclusief in de Store aan te mogen bieden. Dat geld gaat direct naar gamemakers toe, ongeacht of een spel goed verkoopt of niet. Het jaar daarvoor betaalde Epic $181 miljoen en dit jaar komt daar nog eens $139 bij.

Dat is bijna $600 miljoen, dat vooraf is betaald aan ontwikkelaars, ongeacht de populariteit van de aangekochte games. Dat terwijl Epic Games slechts $265 miljoen aan games van derden verdiende in 2020. Vooralsnog moet de virtuele winkel dus nog honderden miljoenen aan vooraf betaalde investeringen terugverdienen. Dat gaat volgens Epic Games tenminste tot 2027 duren.

Kortom, de Epic Games Store betaalt bakken met geld voor exclusives maar dat levert de komende jaren nog helemaal niks op. Dat alles om spelers van Steam naar de Epic Games Stores te lokken. Met de rechtszaak op de horizon heeft het miljardenbedrijf daarentegen andere prioriteiten, aangezien hun toekomst op iOS op het spel staat.