Er is iets goed mis met camera Samsung Galaxy S20 Ultra

Wat is er toch aan de hand met de Samsung Galaxy S20 Ultra?





Er zijn al langer berichten over problemen met de camera van de Samsung Galaxy S20 Ultra. Eind vorige maand zou Samsung een deel van de autofocus-problemen al hebben opgelost, maar nu blijkt dat het er nog niet beter op is geworden. Sterker nog, naast het focus-probleem wordt het peperdure toestel ook nog eens ontzettend heet door de camera. Wat is er toch aan de hand?

Gebruikers van het Samsung-forum (via AndroidAuthority) melden verschillende problemen omtrent de Samsung Galaxy S20 Ultra. Het gaat altijd over de camera, maar waar de een ‘alleen maar’ een niet werkende autofocus ervaart, zou het toestel bij andere gebruikers zelfs binnen enkele seconden oververhitten bij gebruik van de camera-app.

Je hoeft geen smartphonetechnicus te zijn om te snappen dat een simpele camera-app het toestel niet zou moeten laten oververhitten, laat staan oververhitting binnen enkele seconden.

Om het hele voorval nog pijnlijker te maken, lijkt het erop alsof alleen de Galaxy S20 Ultra met een Exynos-processor de problemen vertoont. Jazeker, niet alleen is de Snapdragon-variant objectief krachtiger, sommige gebruikers uit bijvoorbeeld Europa moeten ook nog eens dealen met een niet werkende camera-app die het toestel gevaarlijk warm maakt. Dit zal de recente petitie om de Exynos-variant te verbannen wel weer kracht bij zetten.

