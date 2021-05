Ethereum dendert door 3.100 dollar heen, blijft maar stijgen - Apparata

Het gaat ontzettend lekker met Ethereum (ETH), nu de munt vannacht de grens van 3.100 dollar doorbreekt en geen tekenen van ophouden toont.

Na het nieuwe record van Bitcoin afgelopen maand, vond er een kleine dip plaats. De grootste cryptomunt is momenteel nog steeds bezig om terug te krabbelen van die dip. De grootste altcoin Ethereum (ETH) had daarentegen lang niet zoveel tijd nodig om nieuwe hoogtes te behalen. Sterker nog, Ethereum denderde vannacht door de grens van $3.100 heen en lijkt ook niet van plan te zijn om te stoppen!

Ethereum breekt 3.100 dollar

Ethereum is vanaf eind april bezig met een zeer stevige stijging en verbreekt record na record. Begin april zagen we de munt voor 2.100 dollar over de virtuele toonbank gaan. In een maand tijd steeg ETH met bijna de helft (bijna 48%). Op het moment van schrijven gaat de altcoin voor zo’n $3.132 over de toonbank.

Afgezien van enkele kleine dipjes sinds vannacht is de munt zonder pauze aan het doorstijgen. Dit record zal naar alle waarschijnlijkheid over een maand dan ook weer ver achter de horizon zijn verdwenen.

Foto via Coindesk

De populariteit van Ehtereum en de 3.100 dollar-doorbraak zijn het gevolg van meerdere gunstige omstandigheden. Het feit dat ETH na Bitcoin de grootste munt wat betreft marktkapitalisatie is, zorgt voor veel vertrouwen bij investeerders. Het is een veilige munt om in te investeren.

Ook zijn NFT’s de laatste tijd behoorlijk populair aan het worden. Die worden mede mogelijk gemaakt door de Ethereum blockchain. En laten we de meest overduidelijke reden niet uit de weg gaan; de munt laat continue sterke gecontroleerde groei zien en dat trekt altijd nieuwe investeerders aan.