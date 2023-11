EU verbiedt Meta persoonlijke advertenties weer te geven op Facebook en Instagram

Het Europese Hof schaart zich achter de toezichthouder van niet EU-land Noorwegen en verbiedt Meta persoonlijke advertenties weer te geven op haar diensten. De Noorse toezichthouder, Datatilsynet, legde meta afgelopen juni al een verbod op en is begonnen met het uitdelen van boetes. Het Europese hof had al aangegeven het eens te zijn met de Noren, maar gaf Meta een half jaar om haar diensten te doen conformeren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is dus niet gelukt, en dus heeft de EU Meta nu een verbod opgelegd.

Meta gebruikt illegaal verkregen gegevens

De Europese privacy toezichthouder heeft vastgesteld dat Meta bij het opstellen van de persoonlijke profielen die het gebruikt voor persoonlijke advertenties gebruik maakt van gegevens die het volgens de AVG helemaal niet mag verzamelen. Het gaat hier om welke sites je bezoekt, en je koopgedrag. Specifiek binnen haar eigen diensten houdt Meta bij wat je aanklikt of leuk vindt en gebruik die gegevens om je vervolgens zo efficiënt mogelijk reclames aan te bieden. De European Data Protection Board heeft daarom besloten dat Meta binnen de Europese grenzen geen gepersonaliseerde advertenties meer mag tonen.

Houdt Meta zich niet aan het vonnis van het EDPB, dan kunnen er flinke boetes volgen. Meta krijgt nog altijd een dagelijkse boete van 1 miljoen Noorse kronen (ongeveer 85.000.- euro) opgelegd van Datatilsynet. Deze boete verloopt op 3 november. De Europese boetes zullen veel hoger zijn, tot maximaal 4% van de wereldwijde inkomsten van Meta. De Ierse toezichthouder gaat binnen twee weken maatregelen nemen om er voor te zorgen dat Meta zich aan het verbod houdt.

Gebruikers laten betalen voor reclamevrije diensten

Gepersonaliseerde advertenties maken een belangrijk deel uit van het verdienmodel van Meta. Niet voor niets maakte het bedrijf twee dagen voor het vonnis van het EDPB al bekend dat het een alternatieve stroom van inkomsten wil gaan aanboren in de vorm van abonnementen. Het bedrijf heeft aangegeven van plan te zijn om gebruikers de optie te geven tegen betaling geen gepersonaliseerde advertenties meer te hoeven zien.

Het abonnement moet €9,99 gaan kosten voor de webvariant en €12,99 voor de IOS en Android variant. CNN rapporteert dat de abonnementen een poging zijn van Meta om haar diensten te doen conformeren aan de AVG. Als dat klopt, dan heeft Meta ernstig onderschat wat de EDPB precies van het bedrijf verlangt.

“We respecteren de geest van de wet en het doel van de steeds ontwikkelende Europese wetgevingen en zijn toegewijd aan het naleven ervan.” zei Meta onlangs in een blog post. Meta gaf tevens aan “te geloven” in een gratis, maar door advertenties ondersteund internet. De EDPB ziet het gelukkig anders. Gebruikers privacy aanbieden tegen betaling conformeert zich niet aan de regel van de wet, en al helemaal niet aan de geest ervan.