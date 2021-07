Europa ziet door Apple's App Store trucjes heen - Apparata

Foto @Apple

Apple hanteert veel trucjes om het eigen ecosysteem te bewaren, maar volgens Europa is de welbekende App Store-retoriek onzin.

Apple krijgt een tik op de vingers van Europa. De App Store is Apple’s geesteskind en een hoeksteen van het kenmerkende ecosysteem. Maar Apple hanteert wat sluwe retoriek om vooral eigen content in de ogenschijnlijk openlijk toegankelijke virtuele winkel te pushen. Een van die misleidende trucjes was het hoog ranken van eigen apps. Ook het excuus van privacy en veiligheid is een welbekend foefje van de iPhone-maker.

Apple’s App Store-trucjes

Daarom geeft Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager de techgigant een tik op de vingers. Tim Cook gebruikt volgens haar steevast privacy en kwaliteit als excuus om het ecosysteem gesloten te houden. Gebruikers mogen geen apps van derden installeren; volgens Apple is dat voor de bescherming van gebruikers.

Vestager hoeft daar niks van te horen, zo legt ze aan Reuters uit. Apple zou dit trucje vooral gebruiken om concurrenten buiten de deur te houden.

Het belangrijke is hier natuurlijk dat [Apple] dit niet mag gebruiken als afwering van concurrenten. Ik denk dat consumenten sowieso hun privacy en veiligheid niet zomaar laten gaan, ook al mogen ze een andere appwinkel gebruiken of apps sideloaden. Eurocommissaris Vestager over Apple

Apple is natuurlijk notoir als het gaat om de afscherming van het ecosysteem voor onder andere iPhone. Gebruikers mogen geen andere virtuele winkels gebruiken of apps via websites sideloaden. Dat beschrijft simpelweg het via een andere weg installeren van apps van derden.

De Eurocommissaris heeft niet alleen kritiek op Apple; ze prijs het miljardenbedrijf bijvoorbeeld voor de recente privacy-instellingen die het merk introduceerde. Het doel van de kritiek op Apple’s verschuiling achter privacy is uiteindelijk om nieuwe wetten te maken die in dienst van de consument zijn.

