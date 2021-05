Ex-OnePlus' Carl Pei dist de hele tech-industrie - Apparata

Foto via Nothing

Carl Pei (OnePlus, Nothing) neemt geen blad voor de mond over de staat van de tech-industrie. Maar veel tegenbewijs heeft hij ook niet.

OnePlus-oprichter Carl Pei begon recentelijk zijn eigen tech-merk genaamd ‘Nothing‘. Het is grotendeels onbekend wat het bedrijf precies doet, maar we weten wel dat Pei geen affiniteit met conventionele tech heeft. In een interview met AndroidAuthority heeft hij flink wat kritiek op de gehele tech-industrie. Maar zelf heeft hij ook weinig te bieden.

Carl Pei trasht tech-industrie

Pei is altijd een relatief grofgebekte topman geweest en ook nu windt hij er geen doekjes om. Volgens de voormalige OnePlus-baas is er een algeheel gebrek aan inspiratie in de gehele tech-industrie. Het medium vraagt wat voor nieuwe producten hij recentelijk echt wilde hebben.

Er schiet me niets te binnen op dit moment. Ik heb het idee dat er gewoon een gebrek aan inspiratie is. Ik ben niet de enige; in gesprekken met klanten en focus-groepen horen we dat ook. Het is alsof iedere generatie slechts een kleine upgrade van de vorige is. Eerlijk, ik heb recentelijk niets gezien wat ik graag wilde kopen. Carl Pei over de staat van de tech-industrie

Het sentiment is zeker niet uniek; veel tech-liefhebbers zullen denken dat grote product launches eigenlijk altijd om minutieuze verschillen gaan. Een smartphone met een iets snellere processor of een iets betere camera. Een laptop met wat meer RAM of een snellere SSD. Er komen de laatste tijd weinig echt revolutionaire producten uit.

Aan de andere kant heeft Pei met Nothing gemakkelijk praten. Ze hebben letterlijk één paar draadloze oortjes aangekondigd sinds de oprichting begin dit jaar. Daar is nog nauwelijks iets over bekend. Het merk focust zich grotendeels op het opbouwen van een Nothing-community. De beloften zijn groot, maar vooralsnog is het vooral veel woorden weinig daden van Carl Pei’s Nothing.