Factcheck met Airbnb: vakantie in eigen land duur?

Wij onderzochten of vakantie in eigen land met Airbnb wel betaalbaar kan zijn.

Door de Coronacrisis gaan veel mensen dit jaar in eigen land op vakantie. In de media viel deze week overal te lezen dat de prijzen schrikbarend hoog zijn. EUR 1.800,- voor een huisje of weekje camping zou niks zijn. Ik besloot jullie te helpen en via Airbnb eens te checken of Apparatalezers nog betaalbar op vakantie kunnen.

Ik heb gekozen voor een week vakantie van 1 tot 8 augustus. Dan is het bouwvak en schoolvakantie in alle regio’s, dus zal deze week erg populair zijn. Verder besloot ik lekker standaard te kiezen voor 2 volwassenen en 2 kinderen en ik wilde niet te veel geld kwijt zijn. Door de berichten besloot ik het maximum op 100 euro per nacht te zetten (dus EUR 25,- per persoon per nacht). Hieronder de resultaten met aanbiedingen die op het moment van schrijven nog beschikbaar zijn.

Een echte budgetvakantie via Airbnb

Ik besloot eerst te kiezen voor de echte budgetvariant, het allergoedkoopste aanbod. Dit vond ik in Ryptsjerk. Met 4 personen krijg je twee vloermatrassen in een oude boerderij. Met een wastafel op de kamer en gedeelde voorzieningen is het niet luxe, maar voor EUR 35,- per nacht (ex servicekosten) ben je er wel een weekje uit.

Leuke vakantie met een beetje smokkelen

Als je wat avontuurlijker bent aangelegd en toch wilt verkennen op deze vakantie zijn er ook diverse opties. Zo kun je voor 50 euro per nacht op pad met een vintage Mercedes Camper om Nederland en wellicht de rest van Europa te verkennen. Ik noem het een beetje smokkelen, want om de camper mee te krijgen moet je naast een geldig rijbewijs ook 1.000 euro borg betalen. Bovendien zijn de brandstofkosten en eventuele staangelden niet inbegrepen.

Dat geldt ook voor deze Knaus Azur tourcaravan. Voor (exclusief schoonmaak- en servicekosten) 28 euro per nacht kun je op pad, maar de kosten voor brandstof en staanplaats moet je natuurlijk nog meerekenen.

Het maximaal haalbare op Airbnb

Het verbaasde me hoeveel er nog meer mogelijk is binnen mijn budget van EUR 100,-. Naast de voornoemde alternatieven bleken er nog veel andere opties. Ik besloot om voor 100 euro ook het maximaal haalbare in kaart te brengen.

Een luxe hotel met ontbijt? Exclusief toeristenbelasting kan je met het hele gezin voor exact 100 euro per nacht terecht in het Chariot hotel in Aalsmeer. 4 sterren, elke dag ontbijt en goede recensies, dus laat het vakantiegevoel maar komen.

Je ziet het, ondanks de berichten in de media is er nog keuze genoeg (op dit moment 60 alternatieven) voor een redelijk budget. Als je zelf even wilt kijken kun je deze link volgen, dan zie je het complete aanbod op basis van mijn selectiecriteria. Fijne vakantie!

Als je op zoek bent naar een bijzondere locatie in Nederland en niet aan budget gebonden bent kun je wellicht deze suggesties even checken op beschikbaarheid. Al eerder brachten we in kaart hoe Airbnb reageert op de Coronacrisis, dus stay safe!