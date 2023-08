For-you functie TikTok kun je voortaan uitschakelen

Binnenkort kun je de For-you functie op TikTok uitschakelen, waardoor je geen gepersonaliseerde berichten meer krijgt. Je krijgt dan te zien wat op dat moment populair is in jouw land, maar ook kun je voor nog grotere gebieden gaan. TikTok voegt deze functie verplicht toe vanwege het ingaan van de Digital Service Act, een vordering van de Europese Commissie.

Wat is de Digital Services Act?

De Digital Services Act, of Vordering Digitale Diensten is een vordering opgesteld door de Europese Commissie. Het doel van deze vordering is het actualiseren van elektronische handel in de Europese Unie. De vordering is in 2022 goedgekeurd en zal vanaf september 2023 effect gaan hebben op TikTok, maar ook op andere media platforms als Amazon of X (voorheen Twitter).

Deze vordering heeft een aantal principes die uiteindelijk online platforms dwingen om burgers te beschermen. Dat uit zich op de volgende manieren:

Online platforms mogen geen gepersonaliseerde advertenties meer laten zien aan minderjarigen. Daarnaast mogen ze ook bij volwassenen geen gepersonaliseerde advertenties laten zien die zijn gebaseerd op gevoelige data zoals etniciteit, gender of geaardheid. Ook moeten online platforms vanaf nu verplicht ingrijpen bij illegale content op het platform. Tot voorheen gebeurde dit enkel vrijwillig en op grond van eigen regels. In noodsituaties kan de Europese Commissie de platforms ook vragen om gevoelige inhoud te verwijderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan content gerelateerd aan oorlogen of pandemieën. Toezichthouders van deze vordering moeten meer inzage krijgen in de algoritmen van de platforms. De online platforms moeten op een regelmatige basis updates geven over de toepassing van de nieuwe regels.

Voor nu gelden de regels alleen nog voor platforms met meer dan 45 miljoen gebruikers, maar deze vordering wordt stapsgewijs toegepast. In de toekomst zullen dus ook kleinere platforms hieraan moeten voldoen.

Wat betekent dit voor TikTok?

Ten eerste mag TikTok geen enkele reclame meer laten zien op accounts van Europese gebruikers die 17 jaar of jonger zijn. Daarnaast mogen ze dus ook geen gepersonaliseerde content meer laten zien. Dit gebeurt nu nog op de For-you page, waarmee TikTok keek naar wat je leuk vond en hierop nieuwe aanbevelingen baseerde.

Deze pagina op TikTok is overigens ook de reden waarom TikTok zo populair, en tegelijkertijd zo verslavend is. In tegenstelling tot andere platforms, waar je eerst content van vrienden ziet, ga je bij TikTok automatisch naar de For-you pagina. Hier zie je inhoud gebaseerd op content die je eerder leuk vond, waardoor je automatisch langer op de app blijft. Het uitschakelen van deze functie zal er uiteindelijk zo maar voor kunnen zorgen dat mensen minder lang TikTok gaan gebruiken en dat is natuurlijk nadelig voor het platform.

Door deze nieuwe wetgeving moeten TikTok en de andere grote media platforms ook beter omgaan met gevoelige content. Zo moeten ze sneller content verwijderen, maar moeten ze ook duidelijker communiceren aan gebruikers waarom ze dingen verwijderen. Waar voorheen nog wel eens zomaar account verwijderd werden, kan dat onder deze vordering niet meer. Ook moeten betrouwbare bronnen beter in het algoritme naar voren komen, waardoor nepnieuws minder snel verspreidt.