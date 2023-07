Ga je voor een nieuwe auto of een occasion? 

Is het tijd voor een andere auto, maar twijfel je of je gaat voor een gloednieuwe of een occasion? Het grote voordeel van kiezen voor een tweedehands auto is de aanschafprijs die lager uitvalt dan bij een nieuw exemplaar. Ook de kosten voor afschrijving zijn een stuk lager. Dit komt doordat gedurende de eerste drie tot vijf jaar de waarde van een auto snel daalt. Vaak maakt dit bij aankoop tot wel enkele duizenden euro’s verschil.

Lees in dit artikel wat het verschil is tussen een nieuwe en tweedehands auto en ontdek de voor- en nadelen. Check ook onze 3 favoriete auto.nl occasions van dit moment.

Het verschil tussen een nieuwe en gebruikte auto

Een nieuw exemplaar bij de autodealer aanschaffen is een stuk duurder in aanschaf dan een occasion. Ook de kosten voor afschrijving en de premie die je betaalt voor de verzekering vallen hoger uit. De reden hiervoor is dat de prijs die je betaalt voor een reparatie in de meeste gevallen ook duurder is dan bij een ouder model. Daar tegenover staat dat je bij een nieuwe auto zelf alle keuzes kunt maken wat betreft de uitrusting en kleur. Bij een occasion is dit al voor je gekozen.

Onze favoriete occasions bij auto.nl

Heb je hulp nodig bij het kiezen van een betrouwbare tweedehands auto? Een nieuwe auto uitzoeken bij een platform als Marktplaats brengt risico’s met zich mee. Zo kunnen er bijvoorbeeld oplichters actief zijn. Minder risico loop je als je een auto aanschaft bij een deskundige autodealer, zoals auto.nl. Dit online platform is opgericht in 2017 en onderdeel van de Louwman groep. Bekijk hieronder onze favoriete tweedehands voertuigen bij auto.nl.

#1 Audi A3

Bij dit model heeft Audi er op technologisch gebied alles aan gedaan om je autorit zo veilig en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Zo beschikt de A3 over sportstoelen, verwarmde buitenspiegels, een fullmap navigatiesysteem en een glashelder geluidskwaliteit.

De aandrijving wordt verzocht door een viercilinder benzinemotor, met een automatische transmissie. Dit model is er ook in een plug-in hybride versie, met energielabel A. De belangrijkste eigenschappen van de Audi A3 op een rij:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 150 pk Topsnelheid 220 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel B Gemiddeld verbruik 1 liter op 20 kilometer

#2 Toyota C-HR

De Toyota C-HR heeft alles wat je van een voertuig van het Japanse merk Toyota mag verwachten: hoge kwaliteit, goede rijprestaties en een lange levensduur. Dit model beschikt over een combinatie van elektro- en brandstofmotor, ook wel hybride genoemd.

Om je comfort tijdens de rit te garanderen, beschikt de C-HR over onder andere verwarmbare voorstoelen, een snelheidsbegrenzer, verwarmde buitenspiegels en led-dagrijverlichting. De belangrijkste eigenschappen van dit voertuig staan hieronder toegelicht:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 122 pk Topsnelheid 170 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 20 kilometer per uur

#3 Peugeot 3008

Een unieke SUV met een krachtig design: dat is hoe dit model wordt omschreven. De Peugeot 3008 is verkrijgbaar in een benzine of hybride variant. Wij lichten hier de hybride 3008 uit. Onderweg profiteer je van de hoogstaande technische eigenschappen.

Voorbeelden zijn de verwarmbare voorstoelen inclusief massagefunctie, digitale radiostations met DAB-ontvanger en ingebouwde spraakbediening om je systemen met stemcommando’s aan te sturen. De belangrijkste eigenschappen van dit model zijn:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 296 pk Topsnelheid 235 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Vierwiel (4WD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 67 kilometer

De voor- en nadelen van een tweedehands voertuig aanschaffen

Voordeel 1: Goedkoper in aanschaf

In vergelijking met nieuwe exemplaren zijn occasions een stuk goedkoper in aanschaf. Dit brengt als grote voordeel mee dat je een ‘duurder’ ofwel luxer model kunt rijden, dan wanneer je kiest voor een gloednieuw model.

Voordeel 2: Groot aanbod

Ondanks dat de coronacrisis heeft gezorgd voor een tekort aan occasions, is er nog steeds een groot aanbod tweedehands auto’s te vinden. Bij auto.nl vind je bijvoorbeeld tweedehands modellen van merken als Alfa Romeo, Audi, Ford, Jeep, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Toyota en Volkswagen.

Ben je benieuwd naar het complete occasionaanbod van auto.nl?

Nadeel 1: Minder aantrekkelijke garantie voorwaarden

Als je je auto aanschaft, mag je er vanuit gaan dat je normaal en veilig kan deelnemen aan het verkeer. Sinds april 2022 is de wettelijke garantie op occasions verlengd van 6 naar 12 maanden. Dit gaat om garantie die niet uit te sluiten is. Bij auto.nl check je de exacte termijnen op de website van het betreffende merk. In de meeste gevallen wordt er voor 12 maanden Excellent Garantie geboden op al de occasions, in samenwerking met Autotrust. Zo ontvang je 100% vergoeding op onderdelen en arbeid, worden nagenoeg alle mechanische en elektrische onderdelen gedekt, ontvang je vergoeding van de diagnosekosten bij een geldige claim. Ook krijg je met deze garantie de kosten voor vergoed in het buitenland of dicht bij je woonplaats.

Nadeel 2: Gebruikerssporen aanwezig

Het nadeel bij een occasion is dat je vaak niet weet wat voor verleden de auto heeft en in welke staat het voertuig verkeert. Zeker als je een tweedehands auto aanschaft op een platform zoals Marktplaats, is het verstandig om een proefrit te maken en iemand mee te nemen die verstand heeft van auto’s. Zo voorkom je teleurstelling. Bij Auto.nl ben je ervan verzekerd dat alle occasions in een goede staat verkeren. Er vindt een grondige inspectie plaats volgens de BOVAG normen. Alleen als de auto voldoet aan alle eisen, vind je het model terug in het beschikbare aanbod.

De voor- en nadelen delen van een nieuwe auto kopen

Voordeel 1: Zelf een keuze kunnen maken uit de diverse opties

Schaf je een tweedehands voertuig aan, dan heb je geen keuze meer in bijvoorbeeld de kleur van de auto of de extra ingebouwde opties die je wilt. Bij een nieuw exemplaar heb je deze keuzevrijheid wel. Het is wel goed te weten dat hoe meer functies je wilt toevoegen aan het model, hoe hoger de aanschafprijs uitvalt.

Voordeel 2: Hoe nieuwer, hoe zuiniger

Tweedehands voertuigen met een bouwjaar voor 2005 stoten meer CO₂ uit dan nieuwere modellen. Voor je portemonnee en het milieu geldt in de meeste gevallen dat een nieuw voertuig beter is. Wil je gaan voor maximale zuinigheid in verbruik? Check dan de kleinere auto’s of EV’s.

Nadeel 1: Hogere aanschafkosten

Een nieuwe auto aanschaffen heeft ook nadelen. Uit cijfers van Bovag en RDC blijkt bijvoorbeeld dat de gemiddelde aanschafprijs voor een nieuw personenvoertuig tot en met mei 2022 lag rond de 43 duizend euro. Dit bedrag is bijna 7% hoger dan het jaar ervoor, toen de gemiddelde aanschafprijs lag rond de 40.323 euro. Het bedrag dat je gemiddeld betaalt voor occasions ligt in 2023 rond de 25.215 euro. Zo moet je dus dieper in de portemonnee graven als je een nieuwe auto kiest, ten opzichte van een tweedehands model.

Nadeel 2: Grotere afschrijvingskosten

Vrijwel elk product wat je aanschaft, verliest waarde vanaf het moment dat je het aanschaft. Dit is ook het geval als je een auto koopt. Je hoort vaak dat een nieuw gekochte auto al direct minder waard is als je ermee naar huis rijdt. Om de afschrijvingskosten van je nieuwe model zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk dat je je voertuig goed onderhoudt.

Wil je een model bij auto.nl aanschaffen en je huidige voertuig inruilen? Dan komt de resterende waarde van je auto om het hoekje kijken en zul je dus blij zijn wanneer je deze goed hebt onderhouden.

