Gaan Google en Samsung het met elkaar eens worden?

Google en Samsung zijn met elkaar in overleg over het gebruik van assisten.

Apple heeft Siri, Samsung heeft Bixby en Google heeft zijn eigen Assistent. In de basis doen ze alledrie dezelfde dingen. Apple kan lekker zijn eigen ding doen, omdat ze zelf iOS in beheer hebben. Voor Samsung ligt dit anders. Samsung maakt immers gebruik van Android. En daardoor komen Bixby en Google Assistent tegen over elkaar te staan.

Google is in gesprek met Samsung over het gebruik van assistenten. Google wil dat Assistent een meer prominente rol krijgt in vergelijking met het alternatief van Samsung. Daarover bericht Bloomberg.

Het is afwachten of beide bedrijven er samen uit gaan komen. Samsung is, net als Apple, een bedrijf dat werkt met een ecosysteem. Zoveel mogelijk producten en diensten aanbieden en dat in een logische samenwerking. Aan de andere kant is het vingertje van Google logisch. Android is immers van het bedrijf en het is logisch dat Google zijn eigen diensten prioriteit wilt geven op het mobiele besturingsyssteem.

Samsung doet zijn best om Bixby te integreren onder de klanten. Sommige smartphones van het merk hadden zelfs een specifiek aangewezen fysieke Bixby knop. Dit laatste werd overigens niet door iedereen in dank afgenomen.