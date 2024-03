Gamen en netwerken: LinkedIn experimenteert met games

Het zakelijke sociale media platform LinkedIn is aan het experimenteren met het toevoegen van games aan het platform. LinkedIn hoopt dat gebruikers door online spelletjes te spelen, meer tijd gaan doorbrengen op het platform. Is LinkedIn in de toekomst nog wel echt een zakelijk platform?

Gamen met je collega’s

LinkedIn wordt van oudsher vooral gebruikt door mensen die hun professionele netwerk willen uitbreiden, werk-gerelateerde kennis willen delen en voor het vinden van een nieuwe werknemer/baan. Inmiddels is LinkedIn eigendom van Microsoft en telt het platform meer dan 1 miljard gebruikers. Het lijkt er nu op dat deze gebruikers binnenkort gebruik kunnen gaan maken van kleine puzzel-achtige online spelletjes.

Het Amerikaanse TechCrunch meldt in een artikel dat LinkedIn aan diverse soorten games werkt met de volgende namen: Queens, Inference en Crossclimb. Wat voor soort games het precies worden, is nog niet bekend gemaakt. Een woordvoerder van het platform ging in gesprek met Techcrunch en zei het volgende: “We experimenteren met het toevoegen van puzzelspellen binnen LinkedIn om een beetje plezier te creëren, relaties te verdiepen en gesprekken onderling aan te wakkeren”.

Wanneer we de games op het platform precies kunnen verwachten is nog niet duidelijk. Eerder lieten developers al wel weten dat er een aanpassing zichtbaar is in de broncode van het platform. Zo lijkt het erop dat gebruikers die op het platform een spelletje spelen, ook direct hun score kunnen gaan delen. Hiermee probeert LinkedIn onderlinge competitie tussen bedrijven en collega’s aan te wakkeren. Wat mogelijk tot meer interactie op het platform leidt.

Kattenfilmpjes en persoonlijke verhalen

Waar LinkedIn voorheen bekend stond als zakelijk platform waar gebruikers privé en werk gescheiden konden houden, lijkt daar sinds een aantal jaar verandering in te zijn gekomen. Zo delen gebruikers steeds meer privéverhalen op het platform. Dit wordt ook bevestigd door Corinne Keijzer, auteur van het boek ‘400 tips en ideeën voor je LinkedIn-posts’. Keijzer vindt het opmerkelijk dat LinkedIn juist nú experimenteert met Games.

Volgens Keijzer veranderd LinkedIn steeds meer in een ‘normaal’ sociaal medium en niet langer een platform voor uitsluitend zakelijke content. Het platform begint daarin steeds meer te lijken op bijvoorbeeld het sociaal medium Facebook, en daar balen ze van. ” LinkedIn heeft recentelijk wel het algoritme al aangepast zodat persoonlijke verhalen minder snel breed gedeeld worden”.

Het delen van persoonlijke verhalen is een trend die al sinds de Corona crisis gaande is. Doordat kantoren waren gesloten door lockdowns waren er veel werknemers die behoefte hadden aan hun sociale praatje bij het koffiezetapparaat. Deze gesprekken verschoven steeds meer naar LinkedIn. Dit terwijl deze praatjes niet uitsluitend over werk-gerelateerde dingen gingen, maar ook over persoonlijke zaken. Zo zag je posts voorbij komen over vermiste huisdieren en overleden familieleden. Bij experts ontstaat nu de vraag: dwaalt LinkedIn door het toevoegen van games niet juist verder af van haar essentie als platform voor uitsluitend zakelijke content?