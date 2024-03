Geen Apple lanceer evenement in maart: dit is de reden 

In maart worden er een reeks nieuwe Apple producten gelanceerd. Dit jaar vindt er alleen geen fysiek evenement plaats, zoals we dat gewend zijn van dit merk. Hoort dit bij een nieuwe communicatiestrategie van Apple of is er simpelweg niet zo veel te vertellen over deze reeks nieuwe producten?

Verwachte line-up 2024 tot nu toe

Apple staat bekend om zijn innovaties en anticipeert consequent op de veranderende behoeften van de consument. Zo worden er binnenkort ook weer een reeks herontwikkelde en verbeterde producten gelanceerd. Het hoogtepunt ditmaal: de vernieuwde en verbeterde iPad. Er komt namelijk een nieuwe versie van de iPad Air van 10,9-inch, ook komt er voor het eerst een 12,9-inch versie van de iPad air.

Daarnaast wordt in maart waarschijnlijk de langverwachte iPad Pro gelanceerd met OLED-scherm. Ook wordt na zijn succes in de iMac en de MacBook Pro, de bejubelde Appel M3-chip naar verwachting geïntroduceerd in de nieuwste MacBook Air en Mac mini. Terwijl Apple vaak de nadruk legt op interne verbeteringen, wordt de iPhone 15 ook geüpdatet met een nieuwe kleur aan de buitenkant. Welke kleur dit precies wordt, is nog niet bekend.

Verder lopen de verwachtingen hoog op over een reeks verbeterde en vernieuwde accessoires van Apple. Er wordt gespeculeerd over een update van de Magic Mouse en het Magic Keyboard waarbij de lightning poort wordt vervangen door de fel begeerde USB-C poort. Eigenaren van een iPad Pro kunnen uitkijken naar de productbekendmaking. De verwachting is dat er een nieuwe versie komt van de Apple Pencil. Tot slot verschijnt er waarschijnlijk een nieuwe reeks aan hoesjes en horloge bandjes voor zowel de iPhone als de Apple Watch.

De grote verrassing van 2024

Tot zover geen grote verrassingen van de Amerikaanse tech gigant. Echter, zal er dit jaar net zoals in 2020 en in 2023 geen groot lanceer evenement plaatsvinden in maart. Het was lang niet bekend hoe Apple in 2024 haar nieuwe apparaten en accessoires zou gaan lanceren. Het is nu definitief bekend geworden dat het event niet doorgaat dit jaar. Hiermee lijkt de traditie van fysieke productpresentaties langzaam uitgefaseerd te worden. In 2021 hield Apple nog wel een evenement in het voorjaar.

De nieuwe producten en accessoires zullen dus dit jaar niet via een presentatie en lanceerevenement aan de wereld worden getoond. Dit gaat simpelweg via Apple’s eigen website en middels marketing campagnes, aldus Mark Gurman van Bloomberg. Het is nog gissen wanneer je de nieuwe producten precies kunt verwachten in de winkel. De kans is groot dat eerst voorrang wordt gegeven aan een speciale versie van IOS 17.4 met ondersteuning voor de nieuwe hardware (o.a. de M3-chips). Mogelijk komen de video’s en campagne al in week 10 online, waarna de producten waarschijnlijk ergens in april volgen.