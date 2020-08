Gelekt: Samsung Galaxy M51 krijgt monsterlijke tablet batterij

Foto @OnLeaks via Pigtou

De spotgoedkope Samsung Galaxy M51 krijgt naar verluidt een monsterbatterij zo groot als die van de Galaxy Tab S6!

Als je in de markt bent voor een nieuwe smartphone, dan speler er altijd heel erg veel factoren mee. Het merk, scherm, de processor, aanwezigheid van een jack; het zijn slechts enkele parameters waarop we smartphones selecteren. Als jij iemand bent die vooral heel de dag met één batterijlading wil doen, dan is de Samsung Galaxy M51 naar verluidt wat voor jou. Het toestel zou een monsterbatterij krijgen zo groot als die van een tablet.

Samsung Galaxy M51 batterij gelekt

De Samsung Galaxy M51 is vooralsnog grotendeels in mysterie gehuld. Het budgettoestel uit de M-reeks zou daarentegen een wel hele aantrekkelijke feature krijgen. Volgens PriceBaba krijgt de M51 namelijk een monsterlijk grote batterij van 7000mAh.

Ja, dat lees je goed, de Samsung Galaxy M51 zou een nagenoeg net zo grote batterij krijgen als bijvoorbeeld de Galaxy Tab S6. Maar uiteraard hoeft de batterij van de M51 geen display van ruim 10-inch aan te drijven. Het zou gaan om een 6.7-inch Super AMOLED display. Kortom, we hebben het over gigantisch veel ‘juice’ voor een vermoedelijk zeer goedkope smartphone.

Maar hoe belangrijk wordt het dan dat je het toestel ’s nachts aan de lader hangt? ‘Even opladen’ zit er immers niet meer in met 7000mAh. Hetzelfde medium schrijft daarentegen dat de batterij wel wordt opgeladen met 25 Watt. Dat is lang niet zo snel als bijvoorbeeld de Galaxy S20 Ultra met 45W. De grote batterij vereist dus wel een beetje zelfdiscipline.

Verdere specs

Verder zou de Samsung Galaxy M51 uitgerust worden met een degelijke 6GB/8GB RAM en 128GB opslagruimte. De camera’s zouden verder ook behoorlijk aantrekkelijk zijn; het zou gaan om een quad-setup van 64MP, 12MP, 5MP en een 5MP sensor. Wat betreft processor hebben we geen concrete lekken, maar in de wandelgangen wordt wel gesproken over een solide Qualcomm Snapdragon 730.

Over de beschikbaarheid is weinig bekend, maar de M-serie is wel beperkt verkrijgbaar in Nederland. Voorgaande toestellen uit die serie zoals de Galaxy M31 (ook met gigantische batterij) zijn hier gewoon te koop. In eerste instantie komt de Samsung Galaxy M51 daarentegen waarschijnlijk uit in India voor een absurde 20.000 Indiase Rupees, omgerekend nog geen €227!

Lees ook: Zo bespaart het Samsung 120Hz display je batterij