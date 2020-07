Zo ziet de Samsung Galaxy Z Flip 5G eruit (gelekt)

De eerste beelden van de Samsung Galaxy Z Flip zijn veelbelovend. Tenminste, als je het origineel ook tof vond.

Fans van Samsung’s meest recente opvouwbare smartphone opgelet. Binnenkort komt het techbedrijf namelijk met de Samsung Galaxy Z Flip 5G. En als je de originele Galaxy Z Flip tof vindt, maar zo graag 5G wilt kunnen gebruiken, dan heb je geluk. Lekken laten namelijk zien dat er eigenlijk letterlijk niks verandert voor de volgende vouwbare Samsung smartphone.

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Journalisten bij MySmartPrice lekken deze week de eerste beelden van de Samsung Galaxy Z Flip 5G. Wie een volledige upgrade van de huidige Z Flip had verwacht, zal op basis van de lekken een beetje teleurgesteld zijn. De 5G variant van Samsung’s clamshell opvouwbare smartphone is namelijk kwa design identiek aan het origineel. De camera, scharnieren, knoppen en dergelijken zitten allemaal op exact dezelfde plek.

Foto @TENAA

Voor fans zou het op zich wel leuk zijn om bijvoorbeeld een nieuw kleurtje te krijgen als 5G editie. De lekken tonen een ‘nieuwe’ grijs zwarte uitvoering die erg lijkt op de huidige Mirror Black. Het is niet bekend of de Galaxy Z Flip 5G ook in de relatief kenmerkende Mirror Purple kleur (header image) beschikbaar komt.

Specs

Hetzelfde medium spot op basis van patentaanvragen dat het ook aan de binnenkant allemaal niet zo spannend is. De Galaxy Z Flip 5G krijgt hetzelfde 2636 x 1080 pixels display, 1.05-inch extra AMOLED scherm aan de buitenkant, wederom 8GB RAM en 256GB niet-uitbreidbare opslagruimte en dezelfde camera-setup. Het enige verschil, is de introductie van een 3.09GHz, wat naar alle waarschijnlijkheid de Snapdragon 865+ wordt.

De originele Samsung Galaxy Z Flip was een gigantisch verkoopsucces. Het is niet heel aannemelijk dat de toevoeging van 5G ineens de doorslag zal geven voor veel twijfelaars. En critici zijn ook niet per se gerustgesteld; het weer is nog steeds de achilleshiel van het toestel.