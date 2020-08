Google gooit Gmail op de schop voor thuiswerken

Gmail promoveert van postbakje naar thuiswerkcentrum. Dit kun je verwachten.

Inmiddels is Google begonnen met uitrol van het vernieuwde Gmail. De nieuwe mailservice is opgebouwd uit 4 elementen, Mail, Rooms, Chat en Meet. Met name deze twee laatste functies moeten Gmail ombouwen tot thuiswerkcentrum. Wij zetten de veranderingen op een rij.

Gmail verandert niets aan de mail, maar wat dan?

Aan het element Mail in Gmail verandert niets. Je kunt deze livehacks dus nog steeds proberen. De integratie met Chat, voorheen bekend als Google Hangouts is alleen verbeterd. Het is nog steeds mogelijk om daar te communiceren met groepen en individuele teamleden van bijvoorbeeld een afdeling. De grote veranderingen zien we in Google Rooms en Google Meet.

Wat zijn Google Rooms en Google Meet?

Google Meet is van deze twee het eenvoudigst, dat is het antwoord van Google op Zoom. In Meets heeft men allerlei zaken veranderd. Zo heeft de host van een Meet veel meer ruimt om te bepalen wie er mee kan doen en kan men beveiligde toegang op meer manieren regelen.

Google Rooms is dan weer de manier om met elkaar samen te werken aan documenten, bestanden en biedt meer ondersteuning voor groepstaken op afstand.

Laatste voordeel en uitrol

Individueel lijken de veranderingen niet heel vernieuwend, maar wat met name interessant is, is dat Google deze diensten heeft afgestemd om met elkaar, tegelijk te gebruiken. Daarmee kan je dus een volledige thuiswerkplek vanuit één app besturen. Hoe makkelijk dit is kunnen gebruikers van Android en G Suite snel ondervinden, want daar is de uitrol begonnen. De vernieuwde toepassing komt later ook naar iOS, maar over het tijdspad heeft Google nog niets gezegd. Samen met de nieuwe functies voor Chrome wordt de thuiswerkplek dus wel heel compleet.

Bron: Google