Google Chrome neemt afscheid van Chrome Apps, maar…

Google komt ook met twee nieuwe mogelijkheden voor Google Chrome en de zoekmachine.

Een van de dingen waar Google bekend om staat is het feit dat zij eigen Google Chrome Apps gebruiken. Deze waren bedoeld om de gebruikers van Chrome OS extra mogelijkheden te bieden. Doordat de standaard-apps voor browsers, de Progressive Web Apps (PWA), inmiddels dominant zijn heeft Google de stekker uit het project getrokken. Wel gaat men op andere manieren voordelen bieden aan gebruikers van Chrome OS. Ook blijkt Google een aanval op LinkedIn te willen doen. Wij leggen uit.

Google neemt afscheid van Chrome Apps

Zoals gezegd komt er een eind aan de Chrome Apps, maar om de liefhebbers tegemoet te komen werkt men niet met een enkele datum, maar faseert men de Chrome Apps uit. De ontwikkeling van de Chrome Apps is stiekem al sinds maart gestopt, wel blijven ze te gebruiken en zal Google ze voorlopig updaten.

Voor privé-gebruikers van de Google Apps met Windows, Mac en Linux houdt de support op vanaf juni 2021. Zakelijke klanten en particulieren met Chrome OS kunnen nog tot juni 2022 werken met Chrome Apps, maar daarna is het definitief over. Door gebruik van dezelfde apps zal de integratie met onder andere Windows 10 wellicht soepeler verlopen.

Extra’s voor Chrome OS via Extensions

Na de Chrome Apps wil Google toch bijzonderheden blijven aanbieden voor de gebruikers van Google OS. Hiervoor gaat zij de Google extensies een nieuwe impuls geven. De tech-gigant geeft aan dat zij die ontwikkeling wil voortzetten en daar voortaan het kanaal voor exclusieve toepassingen voor leden ziet. Ook blijft men natuurlijk andere nieuwe functies ontwikkelen.

Gaat Google LinkedIn uitdagen?

Voor de nieuwste functie ‘People Cards’ zal er dus geen Chrome App meer komen. Deze functie is door Google gelanceerd. Zij wil daarmee meer LinkedIn-functionaliteiten naar Google halen. Wanneer je inlogt met jouw Google-account en vervolgens jouw naam opzoekt in Google krijg je de optie om een soort digitaal visitekaartje aan te maken. Het visitekaartje is een soort profiel waarin je allerlei gegevens over jezelf kunt zetten een bijvoorbeeld ook een biografie kan schrijven zoals op LinkedIn. Hoe meer gegevens je invult, hoe makkelijker de zoekmachine je vindt.

Uiteraard ligt misbruik op de loer, maar Google zegt maatregelen genomen te hebben. Zo gebruikers maximaal 1 digitaal visitekaartje aanmaken en kun je een kaartje rapporteren als je weet of vermoedt dat het account fake is.

Omdat uit hun statistieken blijkt dat Indiërs het vaakst hun eigen naam Googelen heeft men de nieuwe functie vandaag daar gelanceerd. Hoewel het een wereldwijde uitrol moet worden is er nog niets bekend over eventuele beschikbaarheid in Nederland.