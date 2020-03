Goedkoop en waterdicht: Samsung Galaxy A41

Waterdichtheid is redelijk zeldzaam in dit prijssegment.





Terwijl Samsung-fans nog aan het rouwen zijn om hun lege portemonnee door de Galaxy S20-serie, komt de Zuid-Koreaanse gigant alweer met een nieuwe topper. Maar ditmaal is het toestel niet alleen hartstikke betaalbaar, maar ook nog eens waterdicht. En dat is redelijk bijzonder voor een smartphone in deze prijsklasse.

Sterker nog, voor een smartphone in deze prijsklasse is het hele toestel behoorlijk in orde. Wat dacht je bijvoorbeeld van het 6.1″ FHD+ Super AMOLED display, 4GB RAM en 64GB opslagruimte? Ook komt het toestel uitgerust met een 3.500mAh batterij en een in-display vingerafdrukscanner.

Wat betreft camera’s zit je ook gebakken met de Galaxy A41. De regendruppel-notch bevat een 25MP selfiecamera. De hoofdmodule heeft een triple-setup met een 48MP hoofdcamera, 8MP ultra-wide lens en een 5MP diepte sensor.

Vooralsnog is het toestel alleen in Japan aangekondigd en uitgebracht voor een vriendenprijsje van omgerekend €369,-. Het lijkt erop dat Samsung hiermee wil concurreren met de vergelijkbare Sony Xperia. Of de Galaxy A41 ook in Europa uitgebracht gaat worden is nog niet bekend, maar het toestel is hier ongetwijfeld meer dan welkom. Eerdere lekken suggereren wel dat Europa het toestel ook zal ontvangen. De Russische supportpagina uit dat artikel is in elk geval nog steeds online.

Bron: Galaxymobile via GSM Arena

Lees ook: Samsung Galaxy S20 Ultra blijkt waardeloze GPS te hebben