Google introduceert AI functie voor Lens in VS

Google heeft aangekondigd dat het de mobiele versie van haar zoekmachine voor Amerikaanse gaat voorzien van generatieve “AI.” Het bedrijf beoogd een bredere introductie op internationaal gebied. Maar zoals wel vaker, zal men in de EU het langst moeten wachten.

Google vat het even voor je samen

Wanneer je een vraag in Google stopt, is het altijd vervelend wanneer je niet gelijk alle informatie uit de eerste link kunt halen. Het zou fijn zijn als je gewoon een samenvatting op zou kunnen vragen van meerdere beschikbare bronnen. Dat is precies de functie die Google voor ogen heeft bij de introductie van “AI” in Google.

De functie vervangt Snippets dan ook niet. Deze functie beantwoordt simpele vragen. Met de nieuwe “AI” optie kan men via Google lens vragen stellen bij hetgeen dat men aan Lens voorlegt. De functie kan gebruik maken van allerlei bronnen, video, foto’s artikelen, en de informatie vervolgens samenvatten en aan de gebruiker presenteren. De betrouwbaarheid van deze samenvatting is, zoals altijd met “AI,” discutabel.

De introductie van de functie is voorlopig flink beperkt. Enkel Android gebruikers in de Verenigde Staten kunnen de AI functie gebruiken, en dan alleen in het Engels. Generatieve AI was eerder in 120 landen beschikbaar via Labs. Maar niet in de EU. Strenge Europese wetgeving betreffende de opslag en transfers van gegevens maken het Google kennelijk te lastig.

AI maakt zoekmachines minder betrouwbaar

Toch hebben eerdere pogingen om “AI” in een zoekmachine te verwerken aangetoond dat het de zoekresultaten niet ten goede komt. Ten eerste uiteraard omdat kunstmatige “intelligentie” niets anders is dan een complex voorspellend rekenmodel. Voorspellingen zitten er wel eens naast, zo ook bij “AI.” In het werkveld noemt men dit eufemistisch “hallucinaties.”

“AI” heeft van alles verzonnen, van rechtszaken tot de huidige datum. Maar soms selecteert “AI” gewoon het verkeerde woord in een reeks, en dan noemt het een sporter “nutteloos” wanneer deze is overleden. Een oplossing voor dit probleem is er niet. Als je het mij vraagt, komt deze er ook niet omdat het een inherent gevolg is van hoe de technologie functioneert. Het vergt geen groot intellect om te zien hoe dit probleem een “AI” gedreven zoekmachine onbruikbaar maakt.

Maar daar houdt het niet op. “AI” genereert content zonder samenhangende achterliggende gedachte. Generatieve modellen worden getraind op materiaal dat door mensen is gemaakt, doorgaans met een coherent verhaal. De output van generatieve “AI” is gefinetuned om dit materiaal zo overtuigend mogelijk te repliceren. Nu er steeds meer “AI” gegenereerd materiaal op het internet komt, is het aandeel dat dit materiaal heeft in trainingsdata steeds groter. Wat we zien gebeuren lijkt op het maken van een kopie van een kopie. Er gaat steeds meer verloren totdat het resultaat onherkenbaar wordt.

Waarom dan “AI” in je zoekmachine stoppen?

Het wekt de logische vraag op waarom bedrijven als Microsoft en Google dan zo happig zijn om “AI” in hun zoekmachines en andere producten te verwerken. Het geval van Microsoft laat zien dat er veel te verliezen valt en nagenoeg niets te winnen. Ook Google moederbedrijf Alphabet heeft het de afgelopen jaar voor de kiezen gekregen. Een fout antwoord in een reclame voor Bard deed de prijs van aandelen met 9% zakken. De technologie is overduidelijk nog niet klaar voor gebruik. Toch zien we de grote tech bedrijven “AI” steeds meer implementeren.

Het lijkt allemaal neer te komen op een naarstige zoektocht naar eeuwig durende groei. Elk jaar moet beter zijn dan het voorgaande, quitte spelen of bescheiden winst is onvoldoende. Dit speelt bij elk beursgenoteerd bedrijf een rol, maar Big Tech is in dit opzicht beslist een uitschieter. Dus zoekt men altijd naar het volgende nieuwtje wat de winst weer omhoog gaat stuwen.

“AI” is niet zomaar een willekeurig gekozen slachtoffer. De enorme rekenkracht die nodig is om generatieve modellen te laten draaien garandeert dat startups direct in de kaken van Google, Amazon, etc worden geworpen. De beoogde uitkomst is altijd een monopolie, en “AI” schakelt het merendeel van de mogelijke concurrentie bij voorbaat al uit. Toch blijft het de vraag of “AI” wel in staat gaat zijn recordwinsten te boeken voor Big Tech. Maar gezien de miljarden die reeds geïnvesteerd zijn is het een irrelevante vraag. Worden er winsten niet geboekt, dan worden de verliezen wel op de (hopelijk Amerikaanse) belastingbetaler verhaald.