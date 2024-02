Google ruilt personeel in voor AI

Dit jaar hebben zowel Google als Amazon de techwereld verrast met grootschalige personeelsverschuivingen. In dit artikel duiken we in de recente herstructureringen bij Google, met speciale aandacht voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en de strategische koerswijzigingen van het bedrijf.

Impactvolle ontslagronde

Google heeft opnieuw aangekondigd banen te schrappen. Voorbeelden van afdelingen zijn Google Assistent, smartphones, slimme horloges en thermostaten. De Alphabet Workers Union heeft haar stem laten horen op X. De beslissing was volgens hen “nog een ronde van onnodige ontslagen”. Een oproep voor het behoud van getroffen banen klinkt als een echo door de digitale gangen van het bedrijf. Deze ontslagronde werpt niet alleen vragen op over het welzijn van de werknemers, maar mankeert ook een cruciaal moment voor Google, waar bedrijfsbesluiten nauwlettend worden gevolgd door zowel de techgemeenschap als de bredere samenleving.

AI krijgt voorrang

De personeelsverschuivingen bij Google zijn een direct gevolg van een strategische focus op generatieve kunstmatige intelligentie, waarmee het bedrijf de concurrentie aangaat met onder andere ChatGPT van OpenAI en Microsoft. De nieuwe AI-technologie, Gemini genaamd, wordt geïntegereerd in diverse Google-rpdocuten, zoals Pixel-smartphones, de Bard-chatbot, Chrome-browser en de zoekmachine. Deze krachtige investering benadrukt dat Google nu al op grote schaal personeel vervangt door AI, waarmee het zich stevig positioneert in de evoluerende wereld van kunstmatige intelligentie.

De zoveelste grootschalige ontslagronde

Het is niet de eerste keer dat Alphabet, het moederbedrijf van Google, de schaal van zijn personeelsbestand heeft aangepast. Vorig jaar werden twaalfduizend banen geschrapt. Dit komt overeen met ongeveer 6% van het totale personeelsbestand. Tragere groei en voorzichtige adverteerders waren de drijvende kracht achter deze destijds noodzakelijke beslissing volgens het management van Google. Hoewel het exacte aantal banen dat dit keer verdwijnt nog niet bekend is, laat deze herhaling van reorganisatie zien hoe Alphabet zich aanpast aan de voortdurend veranderende zakelijke dynamiek.

Ontslagtrend bij grote tech-bedrijven

Google is echter niet de enige techreus die de noten van herstructurering speelt. Amazon voegt zich bij het orkest door grootschalige ontslagrondes aan te kondigen, met honderden banen die verdwijnen bij Prime, de productietak voor films en series. Daarnaast kondigt streaming platform Twitch een vermindering van 35% van het personeelsbestand aan, wat neerkomt op ongeveer vijfhonderd medewerkers. Deze trend van herstructurering in de tech industrie wijst op een brede verschuiving in de manier waarop technologiebedrijven hun middelen inzetten.

Toekomst van tech-industrie

Deze ingrijpende ontwikkelingen dwingen tot een kritische beschouwing van de toekomst van techbedrijven. Reorganisaties lijken schijnbaar onvermijdelijk als je kijkt naar de huidige marktomstandigheden. De afsluitende overwegingen brengen ons bij de brandende vraag hoe deze verschuivingen het concurrentielandschap zullen beïnvloeden en wat de toekomst zal brengen voor zowel werknemers als de bedrijven zelf. Als deze verandering voortgaat, kunnen we al snel een belofte afleggen over de uitdagingen en kansen.