Google Stadia test nieuwe verbinding, maar wie wil dat?

Google Stadia test momenteel games streamen via 4G en 5G, maar wie zit er te wachten op cellulair mobiel gamen?

Met de release van Google Stadia moest de game-industrie een nieuwe weg inslaan. Nu, ruim een half jaar verder, is er daarentegen weinig veranderd. Google voert langzaam maar zeker verbeteringen door. Toch lijkt de online game streamingdienst weinig impact op gamers te hebben. Nu experimenteert Google met een verbinding via 4G en 5G. Maar laten we eerlijk wezen, daar zit toch niemand op te wachten?

Google Stadia test 4G en 5G

In een blogpost maakt Google bekend dat ze de mogelijkheid tot gamen op 4 of 5G hebben toegevoegd. Tot voorheen was het alleen maar mogelijk om via Wi-Fi onbeperkt games te streamen voor een vast bedrag per maand. Omdat het nog een test is, moet je de feature handmatig aanzetten. Dat doe je als volgt.

Open de Stadia app op een Android smartphone

op een smartphone Klik op je avatar (rechts boven)

(rechts boven) Selecteer Experiments en zet Use Mobile Data aan

Op het eerste gezicht zou je zeggen dat iedere nieuwe feature welkom is. De dienst had veel hype rondom release maar die hype stierf al snel af omdat Google Stadia fundamenteel wat scheurtjes vertoonde. Tot op de dag van vandaag is er vrij weinig veranderd.

Niemand zit hierop te wachten

En dat brengt me bij de stelling ‘hier zit toch niemand op te wachten’. Als je hier wel op zat te wachten, is dat je natuurlijk goed recht; Iedere extra feature voor Google Stadia maakt de service gebruikersvriendelijke. Maar veel reviewers gaven bij de release al aan dat Google Stadia zelfs via Wi-Fi soms haperde of input lag vertoonde. Nu heb ik een goedkoop smartphone-abonnement met waardeloze cellulaire dataverbinding. De gebruikerservaring zal met andere woorden alleen maar slechter worden als ik via 4G zou gamen.

Daarnaast kost gamen via 4G of 5G ontzettend veel data. Naar verluidt ben je al snel rond de 3GB per uur kwijt. Voor iemand met een onbeperkt internetabonnement is dit misschien niet zo spannend. Maar voor velen zal een potje gamen het echt niet waard zijn om de hele maandvoorraad data op te maken.

