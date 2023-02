Google wil eigen AirTag ontwikkelen

Google is, naar verluidt, bezig een eigen versie van de AirTag te ontwikkelen. De tracker heeft op dit moment de codenaam Grogu, de baby-Yoda uit Star Wars.

Bron: tweet van Wojciechowski

Aanwijzingen voor geheim Google project

De Android developer en onderzoeker Kuba Wojciechowski kwam het geheime project op het spoor, toen hij aan het werken was met de Fast Pair Bluetooth-pairing software interface. Blijkbaar ontwikkelt Google daar ook zelf een eigen apparaatje voor. Hij vermeldde zijn ontdekking op Twitter.

Meer details over de Grogu

Volgens zijn gegevens is Grogu, GR10 of ook wel groguaudio, op dit moment in ontwikkeling door het team achter Google Nest. Volgens Wojciechowski zal het apparaatje in meerdere kleuren ter beschikking komen, inclusief een speakertje om een geluidssignaal te laten horen als het apparaatje ontbreekt. Wat dat betreft, lijkt het op de concurrenten AirTag en Tile.

Waarschijnlijk ondersteuning voor Bluetooth LE en UWB

Volgens de ontwikkelaar zou de nieuwe gadget van Google mogelijk Bluetooth LE en ultrabreedband (UWB) ondersteunen. Plaatsbepaling met behulp van ultrabreedband is nauwkeuriger dan Bluetooth, en dus bij uitstek geschikt om verloren voorwerpen terug te vinden. Ook werkt Google samen met meerdere chipsetfabrikanten om het voor fabrikanten van soortgelijke gadgets mogelijk te maken om soepel met de FastPair technologie te werken.

Nog veel geheimzinnigheid en onzekerheid

Google weigerde in te gaan op een verzoek om nadere toelichting van het computerblad PCMag. Wojciechowski, die al vaker betrouwbare informatie over toekomstige Google ontwikkelingen naar buiten heeft gebracht, vermoedt zelf dat de slimme tag tegelijkertijd met de volgende generatie Google Pixels zal worden gelanceerd in de herfst.

Concurrent Apple heeft nogal wat controverses veroorzaakt vanwege de stalkingschandalen rond de AirTag. Het is niet onmogelijk dat Google rustig af heeft gewacht en ondertussen een team ontwikkelaars heeft gevraagd aan een oplossing de werken om dit soort praktijken te voorkomen.