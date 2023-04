‘GPT-4 overtreft arts’

Niet alleen blijkt GPT-4 het beter te doen dan de meeste artsen op het Amerikaanse artsexamen. Ook stelt GPT-4 nauwkeuriger diagnoses. De oplossing voor het huisartsentekort? Het antwoord: ja, in beperkte mate.

GPT-4 als arts

Isaac Kohane, en zeldzame combinatie van een informaticus van Harvard-niveau en een arts, werkte samen met twee collega’s om GPT-4 te onderwerpen aan de ultieme praktijktest: hoe zou de kunstmatige intelligentie we doen in de medische beroepspraktijk? Hij beschreef zijn ervaringen in zijn boek dat op het punt staat uit te komen:The AI Revolution in Medicine.

Punten waarop GPT-4 het beter doet dan menselijke artsen

Opmerkelijk genoeg blijkt de kunstmatige intelligentie het beter te doen dan veel artsen. In het boek beschrijft de onderzoeker dat GPT-4 in meer dan 90% van de gevallen het juiste antwoord gaf op het toelatingsexamen voor artsen in de VS. Niet alleen overtrof GPT-4 hiermee eerdere modellen, zoals GPT-3 en GPT-3.5, maar ook veel menselijke artsen.

Maar dat is niet alles. De kunstmatige intelligentie is ook in staat om medisch jargon uit te leggen in gewone mensentaal, en zelfs te vertalen in andere talen. Hiermee vervult de kunstmatige intelligentie enkele van de belangrijkste taken van een arts, namelijk het stellen van de diagnose en het communiceren met een patiënt op een manier die deze begrijpt.

In een experiment gaf hij de AI enkele medische gegevens van een echoscopie, lichamelijk onderzoek en gemeten hormoonspiegels. De AI was in staat om een zeer zeldzame aandoening, congenitale adrenale hyperplasie, te diagnosticeren. Gewoonlijk kost het artsen jaren om het professionele niveau te bereiken dat nodig is voor deze diagnose.

Domme fouten en gebrek aan ethiek

Toch heeft GPT-4 enkele zwakke punten. De AI heeft het niet altijd bij het rechte eind. Ook ontbreekt een gevoel voor ethiek, waar mensen dat wel hebben. In zijn boek beschrijft Kohane enkele blunders van de AI. Zo vergeet de AI soms coëfficiënten in formules, en neemt antwoorden onjuist over.

Een ander gevaarlijk trekje van de AI is dat deze de neiging heeft om foute antwoorden te blijven verdedigen. Hoe menselijk ook, dat moet je dus echt niet hebben als er mensenlevens op het spel staan. Een oplossing die de auteurs voorstellen is om de AI zichzelf te laten controleren, in een nieuwe sessie. Een ander alternatief is de redenatie die de bot volgde, stap voor stap te laten tonen.

Geen vervanger artsen, wel stevige steun in de rug

We kunnen dus de geneeskunde voorlopig nog niet aan AI overlaten, maar het kan wel een enorme hulp zijn voor vaak overbelaste artsen om ook minder gebruikelijke diagnoses te tonen en de communicatie met patiënten makkelijkere te maken. En het boek? Dat is helaas nu nog niet leverbaar, maar zal binnenkort uitkomen.